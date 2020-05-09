Около тысячи певцов и музыкантов под управлением Башмета дистанционно спели "День Победы"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Около тысячи молодых музыкантов приняли участие в дистанционном исполнении песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета в рамках совместной акции Российского фонда культуры, Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО) и Русского концертного агентства к 75-летию Победы. Видеозапись опубликована в субботу на Youtube-канале ВЮСО.

"Мы решили подготовить в этом году к 9 Мая, к 75-летию Победы, очень особенную акцию, собрав, несмотря на все сложности, которые мы все сейчас проходим, около 1 тыс. молодых музыкантов со всей нашей страны, под эгидой Всероссийского юношеского симфонического оркестра, чтобы создать ролик с исполнением легендарной песни "День Победы", - привели в пресс-службе слова Башмета. - Я очень рад, что в этом проекте многие нас поддержали: и Российский фонд культуры, и Фонд президентских грантов, и Министерство культуры. Это наша общая Победа, и замечательно, что мы все вместе постараемся достойно встретить этот праздник".

Сводный оркестр объединил 314 музыкантов из более чем 50 российских городов, в исполнении задействованы около 600 певцов из 37 хоровых коллективов, представляющие 22 российских региона. Все они подготовили свои партии дома, находясь в режиме самоизоляции из-за распространения коронавируса. 7 мая в Москве в Российском фонде культуры свою часть под управлением маэстро Башмета записали солисты Николай Землянских, Дмитрий Чеблыков, Мария Баракова и Мария Мотолыгина.