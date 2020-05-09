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75-летие Победы

Киностудия Горького порекомендовала военные фильмы для семейного просмотра в День Победы

В их число вошли, в частности, "Сын полка" Василия Пронина и "А зори здесь тихие..." Станислава Ростоцкого

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Киностудия имени Горького ко Дню Победы подготовила подборку классических фильмов о войне, рекомендованных для семейного просмотра. В число картин, размещенных на YouTube-канале студии, вошли "Сын полка" Василия Пронина и "А зори здесь тихие..." Станислава Ростоцкого, сообщает пресс-служба учреждения.

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"Язык киноискусства - один из лучших способ передать подрастающему поколению дух того времени, мироощущение и чувства людей. Классические фильмы наших великих режиссеров, многие из которых были свидетелями того страшного времени и Великой Победы - выразительная летопись тех лет, созданная с помощью простых и невероятно ярких образов. Мы рекомендуем эту подборку к совместному просмотру с детьми в праздничные дни", - сказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева, чьи слова привели в пресс-службе.

В сборник вошли фильмы "А зори здесь тихие..." (1972) Станислава Ростоцкого, "Сын полка" (1946) Василия Пронина, "Офицеры" (1971) Владимира Рогова, "Добровольцы" (1958) Юрия Егорова, "Дом, в котором я живу" (1957) Льва Кулиджанова и Якова Сегеля и другие.

Ранее Киностудия имени Горького объявила о запуске официального YouTube-канала. По словам Слащевой, на нем планируется разместить более 500 фильмов.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие..." Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.

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