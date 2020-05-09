"Мелодия" представила серию цифровых альбомов к 75-летию Победы

"Альбом "Реквием и Победа" - это дань памяти поэтов-фронтовиков погибшим коллегам. Муса Джалиль, Всеволод Багрицкий, Семен Гудзенко, Иосиф Уткин, Павел Коган, Арон Копштейн - об этих людях рассказывают и читают их стихи Алексей Сурков, Константин Симонов, Борис Слуцкий, Евгений Долматовский, Сергей Наровчатов, Илья Френкель, Владимир Огнев и другие поэты", - сказали в пресс-службе.

В цифровом формате представлены песни Великой Отечественной войны, стихи поэтов-фронтовиков и проза Юрия Бондарева, классическая музыка 1939-1945 годов и голос диктора Левитана.

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" представила серию цифровых изданий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе компании.

Альбом "Классическая музыка 1939-1945 годов" - мини-антология советской и зарубежной музыки из фондов "Мелодии". Здесь представлена музыка разных жанров, стилевых направлений, национальных школ, которая звучит в исполнении музыкантов XX века - Марии Юдиной, Мечислава Вайнберга, Рудольфа Керера, Виктора Пикайзена, Мстислава Ростроповича, Татьяны Николаевой, Александра Бахчиева, Григория Соколова, Дмитрия Башкирова, Олега Кагана.

Среди произведений - Седьмая симфония Шостаковича, "Симфония сопротивления" Онеггера, "Симфония с колоколом" Хачатуряна, "Сказание о битве за русскую землю" Шапорина, симфоническая, камерная музыка Мясковского и Вайнберга, "Квартет на конец времени" Мессиана, "Метаморфозы" Штрауса.

Представлен также альбом "Песни Победы. 75-летию посвящается". Здесь звучат песни "Темная ночь", "Хотят ли русские войны", "Соловьи", "Вечер на рейде", "Любимый город", "За того парня". "Написанные в войну и много лет спустя, они остаются важнейшим фактором памяти, связующим звеном переживания поколений", - отметили в пресс-службе.

Военные песни, записанные в 1958-1989 годах Леонидом Утесовым, Иосифом Кобзоном, Клавдией Шульженко, Георгием Виноградовым, Эдуардом Хилем, Артуром Эйзеном в сопровождении Ансамбля песни и пляски имени Александрова, ансамбля "Мелодия" Георгия Гараняна и других духовых и эстрадных коллективов, дополнены подлинными сводками Совинформбюро ("О взятии Берлина" и "О полной и безоговорочной капитуляции"), которые зачитывал Юрий Левитан.

Серия цифровых альбомов доступна на ресурсах Яндекс.Музыка, Apple Music.