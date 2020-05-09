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75-летие Победы

Музей Победы объявил лауреатов конкурса стихотворений о Ржевской битве

Победителями стали жители Псковской, Самарской, Тверской и Омской областей

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Музей Победы подвел 9 мая итоги всероссийского конкурса "Поэзия Победы". Состязание молодых поэтов, организованное совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО), посвятили героям Ржевской битвы, сообщает в субботу пресс-служба музея.

Лучшим поэтическим произведением о войне в категории 18-25 лет признано стихотворение "Письмо солдата" Григория Романова, уроженца Псковской области, студента Псковского государственного университета. Среди школьников 14-17 лет победителями стали Иван Алферов из Самарской области, Арсений Стремилов из Тверской области, Константин Товескин из Омской области. Первое место в младшей возрастной категории, от 11 до 13 лет, разделили Надежда Румянцева из Тверской области и Владислав Борькин из Омской области.

"9 мая стихотворения победителей конкурса прочтут поэт-песенник, председатель жюри конкурса "Поэзия Победы" Александр Шаганов, актер театра и кино Иван Кокорин, актрисы театра и кино Анастасия и Алевтина Добрынины. Трансляция пройдет в группе Детского центра Музея Победы в "ВКонтакте", - рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, слова которой приводятся в сообщении.

Стихотворения о событиях и героях Ржевской битвы прислали более 120 участников из Московской, Ростовской, Свердловской областей и других регионов России. Больше всего произведений направили молодые поэты из Ульяновской, Тверской, Нижегородской и Курской областей. Лучшие работы победителей и лауреатов будут размещены на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях.

О торжественной церемонии награждения победителей будет объявлено дополнительно.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч бойцов Красной армии были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери, включая раненых, составили около миллиона человек.

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РоссияТверская областьНижегородская областьРостовская областьУльяновская областьКурская областьОмская областьПсковская областьСамарская областьСвердловская область75-летие Победы
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