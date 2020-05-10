Группа Little Big готова представить Россию на "Евровидении-2021"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российская группа Little Big, которая должна была участвовать в международном конкурсе "Евровидение-2020", готова представить Россию на смотре в следующем году, если их выберут вновь. Об этом участники группы рассказали в интервью блогеру NikkieTutorials, размещенном на YouTube-канале "Евровидения".

"Если нас позовут, если еще раз дадут нам шанс поучаствовать в этом, это будет хорошо. Если нет, то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы и не для того, чтобы доказать себе что-то", - сказали вокалисты Илья Прусикин и Софья Таюрская.

По их мнению, "в России очень много достойных ребят, которым это поможет раскрыться и показать себя миру". "Это, наверное, даже важнее, чем победа. Мы не обидимся и будем даже поддерживать такое решение", - добавили они.

Прусикин назвал разочарованием известие об отмене "Евровидения" в 2020 году. "Мы как люди, выращенные поп-культурой, которые должны были участвовать в этом событии, были очень разочарованы. Это была прям обида", - признался он.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. Планировалось, что Россию на нем представит группа Little Big с песней Uno. 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Вместо "Евровидения" организаторы проведут 16 мая специальное онлайн-шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет"), в котором примут участие заявленные конкурсанты этого года. В России эфир будет транслировать Первый канал в 22:00 мск.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрели уже более 406 млн пользователей. Их ролик на песню Uno для "Евровидения" набрал около 90 млн просмотров. Группа часто гастролирует в Европе.