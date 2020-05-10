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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленинградской области откроется музей самоизоляции

Помочь со сбором экспонатов для музея может любой желающий. Для этого нужно заполнить анкету, прикрепить фотографию, видео и рассказ или аудиозапись о самоизоляции на сайте museumathome.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Виртуальный музей самоизоляции откроется в Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба администрации региона, уже начат сбор экспонатов.

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"Ленинградская область откроет музей самоизоляции. Сбор экспонатов уже ведется на museumathome.ru, где и откроется виртуальный музей "В шесть часов после пандемии", - говорится в сообщении.

Авторы идеи рассказывают, что участником проекта может стать любой желающий. Для этого необходимо заполнить анкету, прикрепить фотографию, видео и рассказ или аудиозапись о самоизоляции. Проект стартует 16 мая.

"В наших руках сегодня возможность собрать уникальные экспонаты, ведь все действительно важные вещи сейчас происходят с нами и в наших домах. Оставляя что-то на память, сохраняя фотографии, снимая видео, записывая мысли, мы напоминаем о важном в нашей жизни. Так будет и с сегодняшней ситуацией", - добавляют авторы проекта.

Выставочный проект, объединяющий все присланные материалы, состоится после снятия всех ограничительных мер.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1 500 человек, выздоровели 423, умерли шестеро.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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