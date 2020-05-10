Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления киносъемочного процесса

За двое суток до начала съемок рекомендуется провести лабораторное обследование участников на COVID-19, а проверять температуру сотрудников необходимо перед началом каждой смены и в течение рабочего дня

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Восстановление киносъемочной деятельности в России возможно при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, которые включают контроль температуры тела работников площадки, предварительное проведение тестов и ограничение числа людей, задействованных в производственном процессе. Соответствующий документ разместили в воскресенье на сайте Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

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Ранее АПКиТ обратилась к Роспотребнадзору с просьбой разработать рекомендации по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии, чтобы отрасль смогла вернуться к работе. Как сообщается на сайте АПКиТ, ведомство постановило, что возобновление съемочной деятельности возможно при соблюдении рекомендаций среди работников киноиндустрии с учетом особенностей деятельности. "В каждом регионе это может быть по-своему. Естественно, Москва скорее всего будет последней, по понятным причинам, в этом списке. Снимать, поскольку съемки абсолютно все прекратились - как те, что происходили на момент введения карантина, так и те, которые предполагались, - это очень большой объем [работы]. Что касается тех правил, которые Роспотребнадзор разработал, там нет ничего экстравагантного и необычного - в общем это контроль, масочный режим, санитайзеры, контроль температуры", - рассказал ТАСС председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов. Рекомендации Роспотребнадзора Согласно рекомендациям ведомства, опубликованным на сайте АПКиТ, проверять температуру тела сотрудников необходимо перед началом каждой смены и в течение рабочего дня. При выявлении повышенной температуры или признаков инфекционного заболевания человека необходимо отстранить.

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