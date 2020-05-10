Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления киносъемочного процесса

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Восстановление киносъемочной деятельности в России возможно при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, которые включают контроль температуры тела работников площадки, предварительное проведение тестов и ограничение числа людей, задействованных в производственном процессе. Соответствующий документ разместили в воскресенье на сайте Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Ранее АПКиТ обратилась к Роспотребнадзору с просьбой разработать рекомендации по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии, чтобы отрасль смогла вернуться к работе. Как сообщается на сайте АПКиТ, ведомство постановило, что возобновление съемочной деятельности возможно при соблюдении рекомендаций среди работников киноиндустрии с учетом особенностей деятельности.
"В каждом регионе это может быть по-своему. Естественно, Москва скорее всего будет последней, по понятным причинам, в этом списке. Снимать, поскольку съемки абсолютно все прекратились - как те, что происходили на момент введения карантина, так и те, которые предполагались, - это очень большой объем [работы]. Что касается тех правил, которые Роспотребнадзор разработал, там нет ничего экстравагантного и необычного - в общем это контроль, масочный режим, санитайзеры, контроль температуры", - рассказал ТАСС председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.
Рекомендации Роспотребнадзора
Согласно рекомендациям ведомства, опубликованным на сайте АПКиТ, проверять температуру тела сотрудников необходимо перед началом каждой смены и в течение рабочего дня. При выявлении повышенной температуры или признаков инфекционного заболевания человека необходимо отстранить.
За двое суток до начала съемок рекомендуется провести лабораторное обследование участников на COVID-19. При наличии положительного результата сотруднику и тем, с кем он контактировал, необходимо запретить участие в процессе и организовать комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий.
Кроме того, между группами, которые не связаны общими задачами, контакты рекомендуется ограничить. На съемочную площадку сотрудники должны прибывать по очереди, процесс работы надо организовать таким образом, чтобы минимизировать число людей на площадке. При входе и в местах общего пользования необходимо обеспечить наличие санитайзеров, антибактериальных салфеток, работникам выдавать одноразовые маски, салфетки, антисептики.
В документе уточняется, что между местами гримирования необходимо установить дистанцию в 1,5-2 м. Съемки сцен с участием массовки рекомендуется перенести на период после снятия ограничений.
Сельянов сравнил производство фильма с работой предприятия. "Ну вот сейчас <…> выпустили в Москве 500 тыс. рабочих-строителей, одно из объяснений - то, что там одни и те же люди на стройке, нет ротации большой. То же самое можно сказать про съемочные группы. Нас не 500 тыс., нас 10-12 тыс. сотрудников съемочных групп, которые вернутся на площадку, потому что сейчас они лишены источника доходов", - пояснил собеседник агентства. Он отметил, что кинематографисты готовы вернуться к работе, но решение принимается правительством и местными властями.
АПКиТ объединяет 35 крупнейших отечественных кинокомпаний, которые производят полнометражные и документальные фильмы, сериалы, анимационные проекты. Ранее на пресс-конференции в ТАСС Сельянов сообщил, что российский рынок аудиовизуального контента потеряет около 150 млрд рублей в течение трех лет из-за пандемии, поскольку ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, приостановили работу отрасли.