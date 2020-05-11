Интернет-проект "Большие гастроли-онлайн" проведет Неделю национальных театров

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Всероссийский интернет-проект "Большие гастроли-онлайн" расширяет географию вещания, объявив Неделю национальных театров разных стран, которая пройдет с 11 по 17 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Больших гастролей".

"Проект "Большие гастроли-онлайн" был запущен 29 марта в условиях самоизоляции россиян в связи с распространением коронавируса нового типа, с тех пор широкой аудитории были виртуально представлены лучшие спектакли разных театров страны, - напомнили в пресс-службе. - Теперь карта интернет-трансляций расширяется, программа "Большие гастроли-онлайн" включит показы постановок, созданных в театрах других стран, в частности Белоруссии, Казахстана и Узбекистана".

В пресс-службе уточнили, что в Неделе национальных театров "Больших гастролей-онлайн", которая пройдет с 11 по 17 мая, участвуют Национальный академический драматический театр им. М. Горького (г. Минск, Республика Беларусь), Государственный академический русский театр драмы им. М. Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан), Государственный Молодежный театр Узбекистана (г. Ташкент, Узбекистан). Будут представлены также работы театров из различных республик России: Театра кукол Республики Марий Эл, Государственного Бурятского академического Театра драмы им.Х. Намсараева и Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр", Ханты-Мансийского театра кукол.

"Национальная неделя "Больших гастролей-онлайн" объединит коллективы из разных республик и стран, чтобы познакомить многомиллионную интернет-аудиторию с неповторимым многообразием культурного наследия народов России и соседних стран", - отметили в пресс-службе проекта.

Трансляции "Большие гастроли-онлайн" доступны любому интернет-пользователю в России и за ее пределами. Все показы можно увидеть бесплатно в ленте новостей и в прямом эфире на официальных страницах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube, а также на сайте в рубрике ONLINE.

"Большие гастроли-онлайн" - уникальный проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ - стартовал 26 марта в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. С момента начала действия проекта по 5 мая в онлайн-трансляциях было показано 44 спектакля 34 театров, расположенных в 26 городах, относящихся к 25 регионам. Охват аудитории проекта составил более 10 миллионов зрителей, привели статистику в пресс-службе "Больших гастролей".