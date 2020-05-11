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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году

Организаторы в начале июня опубликуют программу отобранных для показа в рамках киносмотра фильмов
Описание
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER, архив

ТАСС, 11 мая. Организаторы Каннского кинофестиваля в начале июня опубликуют программу отобранных для показа в рамках киносмотра фильмов под названием Cannes - 2020 ("Канн - 2020"). Об этом в воскресенье сообщил журнал Variety со ссылкой на официального представителя фестиваля.

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"На сегодняшний день проведение [кинофестиваля] в офлайн-режиме кажется нам затруднительным, поэтому мы планируем анонсировать фильмы из (изначального официального) списка в начале июня", - приводит издание его слова.

Ранее президент киносмотра Пьер Лескюр в интервью французской газете Le Figaro заявил о том, что проведение Каннского фестиваля в этом году "в его традиционной форме отменено". При этом Лескюр подчеркнул, что организаторы продолжают рассматривать различные альтернативные форматы взаимодействия с публикой, но это станет возможным только после того, как будут сняты ограничения на работу кинотеатров и проведение массовых мероприятий, введенные из-за пандемии.

В свою очередь гендиректор Каннского фестиваля Тьерри Фремо в интервью британскому сайту киноновостей Screendaily.com отметил, что киносмотр может состояться только "с участием звезд, зрителей, прессы и экспертов", однако в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции это стало невозможным. По словам Фремо, "фестиваль всегда должен быть представлен в лучшем виде".

Также он добавил, что фестиваль может слиться с киносмотрами в Торонто, Довиле, Лионе, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и Пусане. Там могут появиться отдельные дни или подборки фильмов, основанные на планировавшейся на 2020 год программе Каннского фестиваля.

Каннский фестиваль - один из старейших мировых кинофорумов. Впервые он должен был состояться в сентябре 1939 года, но был отменен в связи с началом Второй мировой войны. В результате фестиваль под номером один состоялся на Лазурном берегу Франции только в 1946 году. Гран-при был тогда присужден киноленте советского режиссера Фридриха Эрмлера "Великий перелом" о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным - старшим в главной роли.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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