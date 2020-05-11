Мониторинг состояния системообразующих организаций в сфере культуры начнется 12 мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ начнет с 12 мая еженедельный мониторинг экономического состояния системообразующих организаций в сфере культуры, чтобы определить меры поддержки. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства в понедельник.

"С 12 мая Минкультуры России на еженедельной основе будет осуществлять мониторинг и анализ финансово-экономических показателей системообразующих организаций в сфере культуры. Мониторинг нужен для выявления негативных факторов (рисков), влияющих на устойчивую работу таких организаций, а также оперативного определения необходимых мер поддержки", - говорится в сообщении.

В список системообразующих организаций в сфере культуры включены 26 предприятий, которые смогут претендовать на получение одной или нескольких мер, включая льготный кредит, субсидию или отсрочку по уплате налогов и авансовых платежей по ним. В списке - киностудия "Ленфильм", киноконцерн "Мосфильм", кинокомпания "СТВ", анимационная студия "Мельница", Центральные научно-реставрационные проектные мастерские и другие. Решение о предоставлении конкретной помощи будет приниматься Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей Министерству культуры, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры. Субсидии будут предоставляться по результатам мониторинга финансового состояния и оценки потребностей государственных учреждений культуры "с учетом изменения количества и условий выполняемой работы и перераспределения на эти цели иных расходов в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания".