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Алексей Франдетти представил первый в мире Instagram-мюзикл

Главные роли исполняют лауреаты "Золотой маски" Юлия Дякина и Иван Ожогин

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Режиссер Алексей Франдетти выпустил первый выпуск Instagram-мюзикла "Мой длинноногий деда" по книге писательницы Джин Вэбстер "Длинноногий дядюшка". Проект стал первым произведением в таком экспериментальном формате, сообщили ТАСС в пресс-службе мюзикла.

"Над мюзиклом в России работает команда под руководством двукратного лауреата премии "Золотая Маска" режиссера Алексея Франдетти, за плечами которого уже полтора десятка самых топовых мюзиклов последних лет. <...> До этого мюзикл уже ставили в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, а также в региональных постановках. На русском языке он прозвучит впервые, также впервые будет опробован и Instagram-формат постановки. Это отличается от простой записи номеров спектакля друг за другом", - рассказали в пресс-службе.

Работа над мюзиклом проходит удаленно. Главные роли исполняют лауреаты "Золотой маски" Юлия Дякина и Иван Ожогин. Как отметили в пресс-службе, музыкальный руководитель управляет оркестром дистанционно, после чего происходит сведение звука и видео.

Мюзикл рассказывает романтичную историю девушки из сиротского приюта, которая получает стипендию для обучения от анонимного благотворителя. И единственное поставленное для ее получения условие - писать ему письма о жизни, на которые он не планирует отвечать.

В Instagram-профиле проекта зритель может увидеть музыкальные номера и сцены спектакля. В одном аккаунте будут выкладываться сториз и посты двух главных персонажей - Джуди и ее анонимного благотворителя. Иногда зрителям будут показывать также закулисные моменты и неудачные дубли.

Впервые пьеса "Длинноногий дядюшка" была поставлена в 1914 году. История стала сюжетом нескольких фильмов, а затем Пол Гордон и Джон Кейрд создали мюзикл, бродвейская премьера которого состоялась в 2015 году.

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Россия
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