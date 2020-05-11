Умер один из создателей мультфильмов "Падал прошлогодний снег" и "Дядюшка Ау" Борис Савин

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Мультипликатор Борис Савин умер 9 мая после продолжительной болезни в возрасте 83 лет. Об этом в понедельник сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Умер Борис Савин - легендарный мультипликатор-кукольник, ожививший большинство объемных персонажей "Экрана" из мультфильмов "Волшебник Изумрудного города", "КОАПП", "Большой секрет для маленькой компании", "Дядюшка Ау", "Чертенок №13", "Как старик корову продавал", "Мальчик шел, сова летела", "Кто ж такие птички", "Падал прошлогодний снег" и многих других. Он успел и на "Союзмультфильме" поработать с Норштейном, Дегтяревым, Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. <...> Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни", - написал Капков на своей странице в Facebook.