{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер один из создателей мультфильмов "Падал прошлогодний снег" и "Дядюшка Ау" Борис Савин

Ему было 83 года

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Мультипликатор Борис Савин умер 9 мая после продолжительной болезни в возрасте 83 лет. Об этом в понедельник сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Умер Борис Савин - легендарный мультипликатор-кукольник, ожививший большинство объемных персонажей "Экрана" из мультфильмов "Волшебник Изумрудного города", "КОАПП", "Большой секрет для маленькой компании", "Дядюшка Ау", "Чертенок №13", "Как старик корову продавал", "Мальчик шел, сова летела", "Кто ж такие птички", "Падал прошлогодний снег" и многих других. Он успел и на "Союзмультфильме" поработать с Норштейном, Дегтяревым, Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. <...> Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни", - написал Капков на своей странице в Facebook.

Борис Савин родился 18 июля 1936 года. Работал аниматором на киностудии "Союзмультфильм" (1968-1974), студии "Мульттелефильм" ТО "Экран" (1974-1992), студии "Хилос" (Дрезден, 1995-1997). Работал преимущественно в кукольном кино.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Алексей Франдетти представил первый в мире Instagram-мюзикл
Главные роли исполняют лауреаты "Золотой маски" Юлия Дякина и Иван Ожогин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС