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В США гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн

Речь идет о гитаре, которую лидер группы Nirvana выбрал для акустического концерта MTV Unplugged
Лидер группы Nirvana Курт Кобейн AP Photo/Robert Sorbo, архив
Описание
Лидер группы Nirvana Курт Кобейн
© AP Photo/Robert Sorbo, архив

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Акустическая гитара Martin D-18E покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна выставлена на аукцион в США почти за $1 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Речь идет о гитаре, которую Кобейн выбрал для акустического концерта MTV Unplugged, проходившем 18 ноября 1993 году в нью-йоркской студии звукозаписи Sony Music Studios. Это выступление состоялось приблизительно за пять месяцев до смерти музыканта. Видео- и аудиоверсии концерта были выпущены в 1994 году, уже после смерти Кобейна, они считаются одной из самых знаменитых концертных записей Nirvana. В 1996 году пластинка, вышедшая под названием Unplugged in New York, была удостоена американской премии "Грэмии" в номинации "Лучший альтернативный альбом".

"Julien's Auctions гордится возможностью представить Martin D-18E 1959 года, с которой Курт Кобейн выступал на концерте MTV Unplugged группы "Нирвана" в Нью-Йорке. Этот лот будет одним из самых значимых на нашем аукционе "Кумиры музыки", который пройдет в режиме онлайн в Беверли-Хиллз в пятницу, 19 июня, и в субботу, 20 июня", - уточнил торговый дом. К гитаре прилагается футляр.

В октябре прошлого года зеленый кардиган, в котором Кобейн выступал на том же концерте, был продан на аукционе в Нью-Йорке за $334 тыс.

Nirvana была создана Кобейном и Кристом Новоселичем в 1987 году в Абердине (штат Вашингтон). Группа выпустила три студийных альбома, став одним из самых яркий представителей альтернативной сцены Сиэтла и музыкального стиля "гранж". Становилась лауреатом премий Грэмми, American Music Awards и др. В 1994 году в возрасте 27 лет Кобейн покончил жизнь самоубийством.

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