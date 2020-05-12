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"Известия": число посетителей в музеях ограничат после их открытия

Как рассказала изданию замминистра культуры Алла Манилова, российские музеи могут возобновить работу в середине июля

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские музеи будут ограничивать число посетителей с помощью электронных билетов и предварительной регистрации, исходя из возможности социальной дистанции в 2 м между людьми в зале после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила газете "Известия" директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

"Пока не будет создана вакцина от коронавируса, нам придется работать в новом режиме, с целым рядом предосторожностей. На первом этапе в музей будут пускать ограниченное число людей по предварительной регистрации. Они все должны быть снабжены масками и перчатками, на входе будем всем измерять температуру", - отметила Лошак изданию.

Кроме того, среди смотрителей в залах во время сохранения эпидемиологической угрозы не будет людей старше 65 лет, для них предусмотрят иные участки работы, а возраст работников гардероба не должен превышать 60 лет.

Как отметила изданию замминистра культуры Алла Манилова, российские музеи могут открыться в середине июля. "Это не просто наше видение ситуации, а детально проработанные - совместно с федеральными учреждениями, всеми лидерами отрасли - сроки. Точка отсчета возобновления работы музеев - полное снятие ограничительных мер. Если 1 июня они продлены не будут, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев - середина июля", - подчеркнула она.

Замминистра также уточнила, что все помещения будут снабжены информационными табличками, санитайзерами и соответствующей разметкой по всему пути следования посетителей.

С середины марта федеральные учреждения культуры, в том числе музеи, закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

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