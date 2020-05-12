Фестиваль "Интермузей-2020" объединит онлайн более 360 музеев

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль "Интермузей-2020", который из-за пандемии впервые пройдет в конце мая в онлайн-формате, объединит более 360 музеев. Финалистов фестивального конкурса объявят 18 мая, сообщает пресс-служба фестиваля во вторник.

Минкультуры России в середине марта рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях. Позднее в Минкультуры выпустили приказ о приостановке допуска посетителей во все федеральные учреждения культуры. В середине апреля стало известно, что "Интермузей" пройдет онлайн.

"XXII Международный фестиваль "Интермузей-2020" пройдет с 27 по 29 мая 2020 года впервые в новом цифровом формате. В этом году в фестивале примут участие более 360 музеев из 80 областей всех федеральных округов РФ. Структура фестиваля включит: интерактивную музейную экспозицию, деловую программу в формате вебинаров и профессиональный межмузейный конкурс, который будет проведен практически в традиционном формате, с сохранением призового фонда, но с онлайн-презентациями финалистов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главная тема фестиваля 2020 года звучит как "Хранители мира" и посвящена 75-летию Победы. На портале фестиваля будет представлена интерактивная музейная экспозиция. Музеям-участникам предоставляются персональные страницы для размещения виртуальных стендов. В экспозиции будет показана работа музеев по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия непосредственно во время боевых действий, а также по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Виртуальную экспозицию можно будет посмотреть в любое время до конца 2020 года.

Деловая программа пройдет в формате вебинаров одновременно в нескольких виртуальных залах и будет состоять из различных профессиональных тематических сессий, дискуссий и лекций. Ведущие российские и западные музейные эксперты проведут презентации и круглые столы в онлайн-формате. Всего предполагается организовать около 60 деловых мероприятий и 20 специально подготовленных интервью.

Традиционный межмузейный конкурс впервые включит проведение презентаций проектов-финалистов в формате видеоконференций. Призовой фонд - 2,3 млн рублей - сохраняется в полном объеме. В этом году на межмузейный конкурс было подано 120 заявок, говорят организаторы. Список финалистов в каждой номинации планируется опубликовать 18 мая 2020.

О фестивале

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали главный редактор журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. В 2020 году "Интермузей" должен был пройти под знаком 75-летия Победы с главной темой "Хранители мира". Основа экспозиционной программы - представление работы музеев по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия во время боевых действий, сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Ключевой теме музейного форума года планировалось посвятить и многие мероприятия деловой и культурной программ. Учредитель и организатор фестиваля - Минкультуры РФ, оператор - государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО".