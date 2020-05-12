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Пандемия коронавируса нового типа

Команда севастопольского бала проведет уроки бальных танцев онлайн

Само мероприятие перенесли на сентябрь

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Организаторы Большого севастопольского офицерского бала, который из-за пандемии коронавируса планируется перенести на осень, проведут мастер-классы по танцам для всех желающих онлайн. Об этом во вторник ТАСС сообщила руководитель проекта Екатерина Графодатская.

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"Мы будем делать онлайн-уроки, они будут не только для будущих участников бала, скорее, обучающими в общем смысле слова. Мы хотим привлечь людей к культуре в целом и к танцевальной, бальной культуре в частности, хотим показать, что это несложно, что это вопрос смелости, желания, гармонии", - сказала она.

В этом году бал пройдет не в июне, а в сентябре. Его перенесли из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией.

Руководитель проекта отметила, что в этом году бал пройдет в седьмой раз. В нем традиционно принимают участие офицерские и гражданские пары, многие участники приезжают из других регионов России, а также из-за рубежа. В прошлом году мероприятие посетили представители 15 стран, в том числе из Европы. При этом, указала собеседница, при подготовке к балу большая работа уделяется не только танцевальной подготовке участников.

"В современном русском менталитете есть такая установка: если человек серьезный, солидный, он танцевать не может - не пристало. А мы хотим показать, что люди должны быть гармонично развитыми, тем более что музыка, танец, песня - это то, что выражает нашу душу, характер народа. Танцевать на балу может и бизнесмен, и студент, и губернатор. Более того, чем большим статусом обладает человек, тем важнее ему поддерживать культуру не формально, а именно личным участием - ведь такие люди являются авторитетом и примером", - уточнила Графодатская.

Она добавила, что полностью перевести подготовку к балу в формат онлайн невозможно. "У нас очень много моментов, когда во время танца требуется взаимодействие всех участников: много рисунков, смены партнеров - это комплексная, сложно организованная картина. Это было бы все равно, что готовить онлайн-парад. Однако можно выучить отдельные элементы, которые потом, после отмены карантина, мы соберем воедино на очных репетициях", - пояснила собеседница.

О бале

Большой севастопольский офицерский бал проводится с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", который осуществляется при содействии Черноморского флота РФ, правительств Севастополя и Республики Крым.

Вечер традиционно проходит в знаковом для города месте - на Михайловской батарее, которая использовалась и при первой обороне Севастополя в период Крымской войны, и в Великую Отечественную. Сейчас здесь расположен военно-исторический комплекс, во дворе которого специально для бала монтируют площадку с танцевальным паркетом и зону для зрителей.

По информации организаторов, в 2019 году бал собрал около тысячи человек. Большая часть участников - это жители Севастополя, офицеры-черноморцы со своими дамами. Бал также посетили пары из других городов России и гости из 15 стран.

Теги
РоссияКрымСевастопольПандемия коронавируса нового типа
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