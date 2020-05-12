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Путин поздравил с 75-летним юбилеем Новосибирский академический театр оперы и балета

Президент отметил, что открытие учреждения символизировало конец военного времени

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил во вторник с 75-летним юбилеем Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Путин отметил, что его открытие имело важное значение для Сибири и символизировало конец военного времени. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

"Торжественное открытие театра состоялось в мае 1945 года и, конечно, имело важнейшее значение для города и всей Сибири. Оно символизировало конец тяжелых военных лет, возрождение культурной, общественной, такой желанной мирной жизни", - говорится в поздравлении.

Также президент отметил блистательный коллектив актеров, режиссеров, художников, музыкантов и пожелал вдохновения и успехов. "Сегодня, как и многие десятилетия назад, ваш театр по-прежнему созвучен времени и духовным запросам взыскательной публики. Радует своих преданных поклонников новыми интересными спектаклями и громкими премьерами", - добавил президент.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета был открыт 12 мая 1945 г. и с этого времени осуществил более 340 балетных и оперных постановок, свыше 200 творческих работников театра были удостоены почетных званий. Художественным руководителем театра с 2015 г. является Владимир Кехман.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовосибирская область
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