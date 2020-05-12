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Пандемия коронавируса нового типа

Урин поблагодарил кабмин и Минкультуры за финансовую поддержку Большого театра

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России сообщил, что сейчас для распределения выделенных средств Министерством культуры будет проведен анализ, согласно которому учреждения культуры получат свою долю господдержки

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин через ТАСС поблагодарил во вторник правительство РФ и министерство культуры за финансовую поддержку учреждений культуры, и Большого театра, в частности, вынужденных полностью приостановить работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

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Как стало известно 10 мая, правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей министерству культуры, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры.

"Хочу выразить благодарность Правительству РФ, которое в условиях непростой финансовой ситуации, вызванной эпидемией, нашло возможным выделить из резервного фонда бюджетные ассигнования для поддержки федеральных учреждений культуры, - сказал гендиректор Большого театра Владимир Урин. - Я хорошо понимаю, что у государства сейчас много неотложных трат, которые идут на поддержание промышленности, сельского хозяйства, медицины и других жизненно важных сфер, испытывающих огромные проблемы в связи с пандемией. И тот факт, что в этих условиях государство обратило внимание на культуру, дорогого стоит".

"Не понаслышке знаю, что министерство культуры активно отстаивало в правительстве сферу культуры, за что профильному ведомству отдельное спасибо", - отметил Урин.

Он сообщил, что сейчас для распределения выделенных средств Министерством культуры будет проведен анализ, согласно которому учреждения культуры получат свою долю господдержки. "Речь идет о средствах, направляемых на обеспечение зарплат, содержания здания и коммунальных расходов, - пояснил Урин. - Эти выплаты производятся из государственных субсидий и частично из доходов самого учреждения культуры". "В настоящее время никаких доходов у Большого театра нет", - констатировал глава ГАБТ.

Согласно указу мэра Москвы с 17 марта деятельность всех столичных театров была приостановлена. Действие указа продлено до 31 мая.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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