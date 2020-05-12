Урин поблагодарил кабмин и Минкультуры за финансовую поддержку Большого театра

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин через ТАСС поблагодарил во вторник правительство РФ и министерство культуры за финансовую поддержку учреждений культуры, и Большого театра, в частности, вынужденных полностью приостановить работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Как стало известно 10 мая, правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей министерству культуры, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры.

"Хочу выразить благодарность Правительству РФ, которое в условиях непростой финансовой ситуации, вызванной эпидемией, нашло возможным выделить из резервного фонда бюджетные ассигнования для поддержки федеральных учреждений культуры, - сказал гендиректор Большого театра Владимир Урин. - Я хорошо понимаю, что у государства сейчас много неотложных трат, которые идут на поддержание промышленности, сельского хозяйства, медицины и других жизненно важных сфер, испытывающих огромные проблемы в связи с пандемией. И тот факт, что в этих условиях государство обратило внимание на культуру, дорогого стоит".

"Не понаслышке знаю, что министерство культуры активно отстаивало в правительстве сферу культуры, за что профильному ведомству отдельное спасибо", - отметил Урин.

Он сообщил, что сейчас для распределения выделенных средств Министерством культуры будет проведен анализ, согласно которому учреждения культуры получат свою долю господдержки. "Речь идет о средствах, направляемых на обеспечение зарплат, содержания здания и коммунальных расходов, - пояснил Урин. - Эти выплаты производятся из государственных субсидий и частично из доходов самого учреждения культуры". "В настоящее время никаких доходов у Большого театра нет", - констатировал глава ГАБТ.

Согласно указу мэра Москвы с 17 марта деятельность всех столичных театров была приостановлена. Действие указа продлено до 31 мая.