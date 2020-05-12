Умер исследователь французского театра Андрей Якубовский

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского института театрального искусства - ГИТИС Андрей Якубовский умер во вторник на 80-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил ректор университета Григорий Заславский.

"Якубовский был замечательным специалистом по французскому театру. К сожалению, он тяжело и долго болел. Как могли, мы продолжали с ним творческие связи и помогали ему, вели переговоры по его новой книжке. Но вчера началось сильнейшее ухудшение, и сегодня его не стало", - сказал он.

Якубовский более 50 лет посвятил изучению французского театра. Предметами его профессиональных интересов были разные эпохи истории французской сцены, французской драматической литературы - от времен Корнеля и Мольера до Дидро. Якубовский стал автором многочисленных работ о современном театре Франции, а также о проблемах европейского театра в целом. Кроме того, в качестве театрального критика он выступил автором таких трудов как "Театр времен Ельцина и Жириновского" и "Профессия - театральный критик".

"Это легендарная история, - поделился Заславский, - когда на одном курсе Григория Нерсесовича Бояджиева - великого специалиста по зарубежному театру - оказались Алексей Бартошевич, Видмантас Силюнас и Андрей Якубовский". Как рассказал ректор ГИТИС, по совету Бояджиева Бартошевич стал заниматься английским театром, Силюнас - испанским, а Якубовский - французским. "Так, на 50 лет Советский Союз, а затем Россия получили трех выдающихся исследователей", - отметил он.