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Пандемия коронавируса нового типа

Забайкальский международный кинофестиваль перенесли на осень

Он пройдет с 17 по 20 сентября

ТАСС, 12 мая. Организаторы приняли решение перенести на сентябрь из-за опасности распространения коронавируса планировавшийся в июне девятый Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ). Об этом сообщила во вторник на правительственном совещании министр культуры региона Татьяна Цымпилова.

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"Безопасность жителей и гостей в приоритете, принято решение о переносе даты события на осень, фестиваль пройдет с 17 по 20 сентября. Оргкомитет выражает надежду, что эпидемиологическая обстановка улучшится, и Чита будет готова вновь стать эпицентром культурной и кинематографической жизни региона и всей страны", - сказала Цымпилова.

Ранее сообщалось, что основной задачей предстоящего фестиваля станет формирование у зрителей активной жизненной позиции, программа мероприятия будет направлена на сближение с молодым поколением.

Забайкальский международный кинофестиваль - уникальное кинематографическое событие, это первый в истории края фестиваль кино, поддерживающий культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья, фестиваль проводится с 2011 года. В 2019 году VIII ЗМКФ проходил с 30 мая по 2 июня в Чите и девяти районах края, в его основном конкурсе участвовали восемь картин из России, Израиля, Китая, Мексики, Португалии и Тайваня. Главный приз - "Хрустальный шар" за лучший фильм - получила картина режиссера По Хао Хуна "Папин костюм".

Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, родившийся в забайкальском поселке Оловянная.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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