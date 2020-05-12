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Один из сценаристов "Черепашек Ниндзя" поработает над российским мультфильмом

Выход третьего сезона "Дракоши Тоши" запланирован на осень 2020 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Автор сценария мультфильмов "Черепашки Ниндзя" и "Приключения мишек Гамми" Майкл Маурер разработает сценарий для третьего сезона российского мультфильма "Дракоша Тоша", выход которого запланирован на осень 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании "Той Рой Медиа".

"Компания "Той Рой Медиа", создатель и дистрибьютор популярного мультсериала "Дракоша Тоша" объявляет о крупной сделке со знаменитым сценаристом Майклом Маурером. Согласно контракту, Маурер разработает сценарий для третьего сезона "Дракоша Тоша" по рассказам знаменитого писателя и автора идеи мультфильма Олега Роя. Старт новых серий намечен на осень 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в компании, Майкл Маурер работал над сценариями к мультфильмам "Черепашки Ниндзя", "Волшебник страны Оз", "Приключения мишек Гамми", "Щелкунчик и мышиный король" и других. Новый сезон "Дракоши Тоши" будет состоять из 16 серий.

"Дракоша Тоша" покорил меня своей добротой. Мне нравится эта добрая история про взаимоотношения людей и про восприятие мира маленькими детьми. Я уверен, что наше сотрудничество позволит мультсериалу найти новую аудиторию в мире и покорить зарубежные рынки", - привели в пресс-службе слова Маурера.

Мультфильм "Дракоша Тоша" предназначен для детей от года до семи лет. По сюжету малыши панды живут в домике посреди леса и познают окружающий мир. У них есть друзья дракончики - настоящий по имени Тоша и дракончик-робот Дуся, которые воспитывают героев. На данный момент существует два сезона проекта.

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