Серия мультфильма "Три кота" про мытье рук собрала 12,5 млн просмотров на YouTube

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Эпизод российского мультсериала "Три кота" под названием "Микробы", который рассказывает детям о важности гигиены и тщательного мытья рук, посмотрели на YouTube более 12,5 миллиона раз. Об этом сообщает пресс-служба "СТС Медиа".

"Серия "Трех котов" про мытье рук собрала 12,5 миллиона просмотров в YouTube. <…> Персонажи мультсериала делятся советами также с помощью обучающих видеороликов и постеров в социальных сетях проекта. Полезными материалами о гигиене и нескучном времяпровождении дома интересуются семьи не только России, но и Европы, Китая и стран Латинской Америки. Так, тематические публикации в социальных сетях проекта собрали уже больше двух миллионов просмотров и сотни репостов", - сообщили в пресс-службе.

Премьера мультфильма "Три кота" состоялась в 2015 году, он рассказывает о жизни трех котят - Коржика, Компота и Карамельки, которые учатся справляться с разными трудностями при помощи фантазии и советов родителей. Эпизод под названием "Микробы", набравший 12,5 миллиона просмотров, переведен на 29 языков, он рассказывает детям о важности личной гигиены и тщательного мытья рук.

"Мы гордимся тем, что "Три кота" помогают донести до юных зрителей всего мира очень важные вещи в легкой развлекательной форме. Надеемся, что это поддержит родителей, желающих объяснить детям непростые темы, а малышам даст возможность проводить время с радостью и пользой в условиях самоизоляции", - сказала директор департамента анимации "СТС Медиа" Ксения Гордиенко, чьи слова привели в пресс-службе.