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ГИТИС выпустит спектакль "Космополиты", поставленный на самоизоляции

В основе сюжета - кампания по борьбе с безродными космополитами, направленная против профессуры института

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) представят 15 мая премьеру спектакля "Космополиты" о кампании против профессоров вуза в 1950-е годы. Об этом говорится на сайте ГИТИСа.

"Студенты Российского института театрального искусства - ГИТИС, находясь на самоизоляции, начали работу и успешно закончили ее, подготовив премьеру по пьесе, написанной по заказу ГИТИСа драматургами Еленой Исаевой и Ольгой Михайловой на один из самых драматичных сюжетов в 140-летней истории нашего института", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основе сюжета кампания по борьбе с безродными космополитами, направленная против профессуры ГИТИСа, она началась в 1949 году со статьи в январском номере газеты "Правда" "Об одной антипатриотической группе театральных критиков".

Роли в спектакле исполняют выпускники Мастерской Леонида Хейфеца, а постановка была осуществлена под руководством одного из преподавателей Михаила Чумаченко. Вся подготовка проходила онлайн, после чего материал был смонтирован. Премьера пройдет в YouTube-канале института и на портале Культура.рф.

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