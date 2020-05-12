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"Русские сезоны" в Бельгии проходят в онлайн-формате из-за пандемии

Организаторы сообщили, что участие России в традиционном культурно-историческом фестивале Оммеганг, который отменили из-за коронавируса, перенесли на 2021 год

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса нового типа и карантинные меры не стали препятствием для проведения в этом году в Бельгии "Русских сезонов". Об этом заявила во вторник руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова на видеоконференции в пресс-центре ТАСС.

Пресс-конференция состоялась в преддверии международной онлайн-трансляции "Ленинградской" Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича, которая пройдет во вторник с 20:00 мск в рамках международного культурного проекта Мариинского театра и брюссельского Центра изящных искусств BOZAR (BOZAR Centre for Fine Arts), входящего в программу "Русских сезонов" в Бельгии.

"Мы были очень рады, что в этом году "Русские сезоны" открылись в Бельгии и Люксембурге. Но, к сожалению, вмешалась пандемия. Поэтому нам пришлось перейти на онлайн-формат. Наши центры в разных странах активно разрекламировали этот формат, и я уверена, что огромная аудитория подключается к нему. Мы еще проанализируем, как мы вышли из этой ситуации, но эта онлайн-система кратно увеличивает аудиторию, поэтому в будущем мы сможем использовать сочетания реального концерта и его трансляции", - заявила Митрофанова.

Она поблагодарила Брюссельский центр искусств Bozar, предоставившего свою площадку для проведения "Русских сезонов". Что касается мероприятий, которые невозможно провести в онлайн-режиме, в частности, участия России в традиционном культурно-историческом фестивале Оммеганг, который отменен в этом году из-за коронавируса, то по, ее словам, они будут перенесены на следующий год.

В свою очередь руководитель Российского центра науки и культуры в Брюсселе Вера Бунина отметила, что пандемия коронавируса не только не остановила проведение "Русских сезонов" в Бельгии, а способствовала увеличению числа организованных мероприятий.

"У нас было запланировано около 30 мероприятий "Русских сезонов" на год, но на сегодняшний момент, благодаря или вопреки коронавирусу, мы уже провели более 30 мероприятий с начала года, как реальных в начале года, так и онлайн, благодаря системе Stay home with Russian seasons. Все мероприятия мы транслируем на нашем сайте и в социальных сетях. 9 мая у нас в сотрудничестве с "Русскими сезонами" прошел концерт Хора и Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга, и он собрал более 60 тыс. просмотров. Такие масштабы стали возможны именно благодаря онлайн-методам", - сказала она.

Невидимая война

Принявший участие в конференции художественный руководитель и исполнительный директор Центра изящных искусств Bozar (Бельгия) Пол Дюжарден выразил особую благодарность художественному руководителю и директору Мариинского театра Валерию Гергиеву, под управлением которого Симфонический оркестр Мариинского театра исполнит "Ленинградскую" симфонию Шостаковича. "Мы не могли и подумать, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, что нам вновь придется воевать, хоть и на невидимом фронте против пандемии. Поэтому сегодня актуальность этой программы как никогда высока. Брюссель - не случайное место для проведения этой программы. Этот город восстал из пепла Первой мировой войны, дипломатическая значимость Брюсселя известна всем, а культурная значимость закрепляется благодаря подобным инициативам", - сказал Дюжарден.

В свою очередь посол России в Бельгии Александр Токовинин отметил, что в королевстве уже постепенно ослабляются карантинные меры, однако проведение крупных массовых мероприятий скорее всего не будет восстановлено до конца лета.

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