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Во Владикавказе здание бывшего кинотеатра "Комсомолец" передали Мариинке

Старейший кинотеатр России был построен в 1877 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 мая. /ТАСС/. Старейшее в РФ здание бывшего кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе передали Мариинскому театру. Об этом сообщил министр государственного имущества и земельных отношений Руслан Тедеев на заседании правительства.

"В безвозмездное пользование федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный академический Мариинский театр" предлагается передать объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: город Владикавказ, проспект Мира, 21-23 общей площадью 1 232 квадратных метров", - сказал Тедеев.

Старейший кинотеатр России был построен в 1877 году и являлся одной из южных баз для операторов фирмы "Братья Пате". В 1911 году здание кинотеатра было достроено. Сейчас оно находится в аварийном состоянии.

Вопрос о восстановлении кинотеатра "Комсомолец" поднимался в 2019 году на встрече с президентом России на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил министерству госимущества и земельных отношений привлечь инвестора к восстановлению кинотеатра. По поручению Битарова профильным ведомством были погашены все долги кинотеатра.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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