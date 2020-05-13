В Нью-Йорке продлили отмену бродвейских мюзиклов до 6 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Бродвейские театры в Нью-Йорке будут закрыты до 6 сентября включительно из-за пандемии. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ассоциации "Бродвейская лига" (The Broadway League), объединяющей более 700 владельцев и художественных руководителей театров, продюсеров и других работников сферы.

"Сроки возобновления представлений еще предстоит определить. Тем временем театры Бродвея предлагают вернуть стоимость билетов и поменять билеты на шоу до 6 сентября 2020 года включительно", - уточнила лига. "Нам хотелось бы возобновить все бродвейские представления как можно скорее, но нам до этого момента необходимо обеспечивать здоровье и благополучие всех, кто приходит к нам - за кулисами и в зале", - отметила председатель "Бродвейской лиги" Шарлотта Мартин.

Показ всех спектаклей на Бродвее был приостановлен 12 марта. На тот момент репертуар насчитывал 31 спектакль и мюзикл, в том числе восемь новых шоу. Шли репетиции еще восьми постановок, премьеры которых намечались на весну текущего года, уточнила лига.

Ранее из-за угрозы распространения инфекции на неопределенный срок была перенесена церемония вручения театральной премии Tony Award, которая была запланирована на июнь. Эта премия присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,36 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 82 105 человек.