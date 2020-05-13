В Петербурге предложили создать общественный онлайн-музей экспонатов из семейных архивов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Государственный литературный музей "ХХ век" в Санкт-Петербурге объявил о запуске проекта "Общественный онлайн-музей #Музейдома" в рамках празднования Международного дня музеев, сообщили в среду в пресс-службе учреждения. В создании его виртуальной экспозиции могут принять участие все желающие, опубликовав в соцсетях рассказы о вещах из личных и семейных архивов.

"В каждом доме обязательно найдутся предметы, которые могут стать экспонатами наших личных или семейных музеев. Это могут быть истинные редкости, хранимые из поколения в поколение. А могут быть самые обычные вещи, с которыми связаны только наши истории, но от этого не менее ценные и важные. Мы предлагаем каждому участнику проекта рассказать о таком памятном предмете, поделиться его историей и значением для вашей семьи", - рассказали в музее.

Участие в акции в поддержку Международного дня музеев предполагает размещение пользователями рассказов с фотографией предмета на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #Музейдома. В литературном музее предложили расспросить старших членов семьи об истории семейных "реликвий" и обязательно поделиться ими с друзьями и родными, "создав тем самым прочную цепь хранителей памяти".

Международный день музеев, главный праздник музейного сообщества всего мира, традиционно проводится 18 мая. Ежегодно его тематика вырабатывается экспертной сетью Международного совета музеев (ИКОМ). Тема Международного дня музеев 2020 года: "Музей как пространство равных возможностей: разнообразие и инклюзия".

Государственный литературный музей "XX век" был создан в 2007 году на базе Музея-квартиры Михаила Зощенко, который, в свою очередь, открылся за 15 лет до этого, в 1992 году, в Писательском доме на канале Грибоедова, 9. Постепенно собрание музея стало документировать историю ленинградской писательской организации в целом, с 1921 года по настоящее время. Музей является обладателем, в числе прочих, персональных коллекций Николая Заболоцкого, Евгения Шварца, Вениамина Каверина, Всеволода Рождественского и других жильцов дома.