Большой театр уходит в отпуск с 1 июня

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) с 1 июня будут отправлены в отпуск. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Мы внимательно следим за ситуацией, которая развивается сейчас в мире, в России, в Москве. И знаем, что культурно-зрелищные организации столицы в ближайшее время не будут работать. И, как заявляет руководство Роспотребнадзора, будут открыты в последнюю очередь", - сказал Урин.

"После обсуждений, принимая во внимание все имеющиеся обстоятельства, мы остановились на таком решении: наш 244-й сезон придется завершать сейчас", - отметил гендиректор Большого театра.

Он пояснил, что с 1 июня большая часть коллектива театра уходит в ежегодный отпуск (у творческих работников он составляет 56 дней - прим. ТАСС).

"Прогнозировать дальнейшее развитие событий сейчас, наверное, не возьмется ни один человек, - продолжил Урин. - Надеюсь, что в конце июля у нас будет определенная ясность - понимание того, каким может быть наше будущее. Хочется верить, что к этому времени появится возможность возобновить репетиционный процесс, начать подготовку к показу спектаклей, хотя и это будет непросто, ведь в нашем деле трудно представить себе такие ограничения, связанные с личной безопасностью, как маски, перчатки и, тем более, соблюдение социальной дистанции в полтора-два метра".

"Все же можно ожидать, что с середины сентября мы откроем двери театра зрителям, пусть и с определенными ограничениями", - предположил глава Большого театра.

Согласно указу мэра Москвы, с 17 марта деятельность всех столичных театров была приостановлена. Действие указа продлено до 31 мая.