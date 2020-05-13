Николай Лебедев снимет фильм "Нюрнберг"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Создатель "Легенды №17" и "Экипажа" Николай Лебедев стал режиссером фильма "Нюрнберг" об историческом судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Однако, как рассказал Лебедев корр. ТАСС, пока съемки киноленты отложены из-за пандемии коронавируса.

"За три дня до начала съемок остановился большой, очень сложный проект, который мы должны были начинать снимать в Чехии. Это картина под названием "Нюрнберг", действие которой происходит на фоне Нюрнбергского процесса", - рассказал Лебедев.

По его словам, в проекте задействованы актеры из России, Германии, Австрии, Франции, Великобритании и других стран, а также большая интернациональная съемочная группа. За несколько дней до начала съемок, 12 марта, в Чехии ввели режим чрезвычайного положения в связи с опасностью быстрого распространения коронавируса.

Режиссер отметил, что предположить сроки возобновления съемочного процесса практически невозможно, поскольку даже после снятия ограничений и открытия границ перемещаться между странами придется по новым правилам. Кроме того, ситуация с распространением коронавируса приостановила съемки другого проекта Лебедева - экранизации "Мастера и Маргариты".

Ранее продюсер Эльмира Айнулова рассказала ТАСС, что фильм "Нюрнберг" будет основан на неизвестных до недавнего времени исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами непосредственно от участников и свидетелей Нюрнбергского процесса. Также сообщалось, что для написания сценария использовались беллетристические и документальные произведения одного из ведущих специалистов по Нюрнбергскому процессу Александра Звягинцева.

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Согласно приговору были казнены 10 нацистских главарей, в том числе Мартин Борман (заочно), Эрнст Кальтенбруннер, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Альфред Йодль. Приговоренный к смертной казни Герман Геринг покончил жизнь самоубийством незадолго до казни, еще семь подсудимых получили от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Кроме того, трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии.