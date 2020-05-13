Музеи в Ленобласти после возобновления работы будут внедрять в практику уличные экскурсии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Музеи Ленинградской области после разрешения возобновить работу с 12 мая будут развивать новые форматы работы, в том числе экскурсии на открытом воздухе, с учетом соблюдения мер безопасности посетителей и сотрудников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время посещения Кировского района и музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда".

"Мы договорились, что все наши музеи будут перестраиваться под новые условия. Потому что не все музеи имели уличные экскурсии, хотя у всех есть, что рассказать и что показать", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Дрозденко разрешил открыть для посетителей музеи и кинотеатры, но режим их работы будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом районе. Ленинградская область условно разделена на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны по степени распространения коронавирусной инфекции.

"В каждой зоне мы определили свой режим самоизоляции, свой режим работы. Мы пошли на то, что мы практически во всех зонах разрешили экскурсии на открытом воздухе. Единственное, мы ограничили группы. Самая маленькая группа - это 5 человек с соблюдением масочного режима", - пояснил Дрозденко.

Особенности работы

Самые строгие ограничения (экскурсии на открытом воздухе группами до пяти человек) коснулись учреждений во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах, в том числе музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда", музеев "Невский пятачок", "Дом авиаторов", "Кобона: Дорога Жизни", Выборгского объединенного музея-заповедника, музея-усадьбы "Приютино" и музея-усадьбы "Рождествено", "Дома станционного смотрителя" и "Домика няни А. С. Пушкина".

Музеи, посвященные прорыву блокады Ленинграда, проводят на открытом воздухе экскурсии по мемориальным комплексам "Невский пятачок" и "Синявинские высоты", а также экскурсию на площади перед диорамой, где выставлена техника времен Великой Отечественной войны. Выборгский объединенный музей-заповедник запустил обзорные тематические экскурсии по замковому острову и городу Выборгу. Музей-усадьба "Рождествено" предлагает экскурсии по парку и селу, в котором жила семья Набоковых.

Музеи, которые могут принимать группы на внутренних экспозициях, проводят дезинфекцию помещений и приводят оснащение в соответствие с требованиями Роспотребнадзора: устанавливают санитайзеры, тестируют пропускные системы, наносят дистанционную разметку и готовят маски для посетителей, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Экскурсионное обслуживание проводится по предварительной записи по телефону или электронной почте, все посетители и сотрудники музеев должны быть в защитных масках.