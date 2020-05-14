Кинематографисты прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора для возобновления съемок

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Кинематографисты готовы соблюдать рекомендации, которые Роспотребнадзор разработал для киноотрасли в ситуации с коронавирусом, но их трудно осуществить с учетом специфики индустрии. В процессе создания фильмов соблюдение дистанции между людьми, в том числе в кадре, с трудом поддается контролю. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС режиссеры и продюсеры. Контактов не избежать Как рассказал ТАСС режиссер фильмов "Текст" и "Холоп" Клим Шипенко, съемки всех его ближайших проектов должны проходить в Москве. "Я пока, смотря на цифры ежедневной статистики, не вижу, чтобы эпидемия шла на спад. Соответственно, я боюсь подвергать людей риску заразиться, - отметил он. - Я думаю, что пока преждевременно выходить непосредственно на съемочную площадку, пока эпидемия не пойдет на ощутимый спад именно в Москве".

На эту тему Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

По мнению режиссера, меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором для организации съемочного процесса, эффективны, но проводить его, соблюдая их сложно. "Кино - это очень контактный вид искусства, где очень много людей постоянно находятся друг с другом в очень близком контакте, после чего они разъезжаются по домам, ходят по магазинам", - пояснил Шипенко. Согласно опубликованным рекомендациям ведомства, например, дистанция между местами гримирования должна быть полтора - два метра. "Контакта нельзя избежать, потому что актеров должны гримировать гримеры, для чего они должны быть в очень близком расположении", - заметил собеседник агентства. Его мнение разделяет режиссер Николай Лебедев, автор фильмов "Легенда №17" и "Экипаж". Он усомнился в том, что на съемочной площадке можно соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора, поскольку процесс создания картины предполагает участие большого количества людей, как за кадром, так и в кадре. "Как правило, они все находятся не на расстоянии социальной дистанции. Они общаются, целуются в кадре. Я не очень представляю себе, как членам съемочной группы можно находиться на расстоянии двух метров. Все равно приходится подходить, смотреть в сценарий, передавать что-то. Я не уверен, что в масках можно вынести 12 часов на площадке", - сказал Лебедев ТАСС. Роспотребнадзор порекомендовал перенести съемки сцен с участием массовки на период после снятия ограничений. Даже при соблюдении этого условия, отметил Шипенко, на площадке может находиться не менее 50 человек - членов съемочной группы. Трудно и накладно Глава кинокомпании "Пан - Атлантик Студио" Екатерина Филиппова выразила мнение, что возобновление кинопроизводства с учетом всех требований Роспотребнадзора маловероятно, и это трудно осуществить. "Технически можно попробовать, но для этого нужно увеличить съемочный период раза в два: если действительно обрабатывать помещения, делать это не для "галочки", а для пользы, учитывая, что сейчас Россия находится на втором месте по степени распространения COVID-19 и не только", - сказала она.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов