Кинематографисты прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора для возобновления съемок

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Кинематографисты готовы соблюдать рекомендации, которые Роспотребнадзор разработал для киноотрасли в ситуации с коронавирусом, но их трудно осуществить с учетом специфики индустрии. В процессе создания фильмов соблюдение дистанции между людьми, в том числе в кадре, с трудом поддается контролю. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС режиссеры и продюсеры.
Контактов не избежать
Как рассказал ТАСС режиссер фильмов "Текст" и "Холоп" Клим Шипенко, съемки всех его ближайших проектов должны проходить в Москве. "Я пока, смотря на цифры ежедневной статистики, не вижу, чтобы эпидемия шла на спад. Соответственно, я боюсь подвергать людей риску заразиться, - отметил он. - Я думаю, что пока преждевременно выходить непосредственно на съемочную площадку, пока эпидемия не пойдет на ощутимый спад именно в Москве".
По мнению режиссера, меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором для организации съемочного процесса, эффективны, но проводить его, соблюдая их сложно. "Кино - это очень контактный вид искусства, где очень много людей постоянно находятся друг с другом в очень близком контакте, после чего они разъезжаются по домам, ходят по магазинам", - пояснил Шипенко.
Согласно опубликованным рекомендациям ведомства, например, дистанция между местами гримирования должна быть полтора - два метра. "Контакта нельзя избежать, потому что актеров должны гримировать гримеры, для чего они должны быть в очень близком расположении", - заметил собеседник агентства.
Его мнение разделяет режиссер Николай Лебедев, автор фильмов "Легенда №17" и "Экипаж". Он усомнился в том, что на съемочной площадке можно соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора, поскольку процесс создания картины предполагает участие большого количества людей, как за кадром, так и в кадре.
"Как правило, они все находятся не на расстоянии социальной дистанции. Они общаются, целуются в кадре. Я не очень представляю себе, как членам съемочной группы можно находиться на расстоянии двух метров. Все равно приходится подходить, смотреть в сценарий, передавать что-то. Я не уверен, что в масках можно вынести 12 часов на площадке", - сказал Лебедев ТАСС.
Роспотребнадзор порекомендовал перенести съемки сцен с участием массовки на период после снятия ограничений. Даже при соблюдении этого условия, отметил Шипенко, на площадке может находиться не менее 50 человек - членов съемочной группы.
Трудно и накладно
Глава кинокомпании "Пан - Атлантик Студио" Екатерина Филиппова выразила мнение, что возобновление кинопроизводства с учетом всех требований Роспотребнадзора маловероятно, и это трудно осуществить. "Технически можно попробовать, но для этого нужно увеличить съемочный период раза в два: если действительно обрабатывать помещения, делать это не для "галочки", а для пользы, учитывая, что сейчас Россия находится на втором месте по степени распространения COVID-19 и не только", - сказала она.
Продюсер отметила, что присутствие людей на съемочной площадке создаст "безусловно очаговую ситуацию", и рано или поздно появятся заболевшие, после чего проект придется приостановить. "Легко будет вину свалить на продюсера, который будет нести ответственность за соблюдение правил. Это напрямую повлияет на бюджет. Если соблюдать все, что предписано, он, несомненно, значительно возрастет", - сказала Филиппова.
По словам продюсера, вернуться к работе хочется всем, многие проекты пришлось заморозить, но формальное разрешение начать съемки может обернуться еще большими потерями. Она выразила уверенность, что впредь сотрудникам киноиндустрии придется быть более осмотрительными и тщательно следить санитарной и гигиенической составляющей съемочного процесса.
Режиссер Николай Лебедев сказал, что попробовать возобновить съемки стоит, но усомнился в том, получится ли это сделать, соблюдая все рекомендации ведомства.
Учтут рекомендации
Генеральный директор "Киностудии КИТ" Джаник Файзиев отметил, что студии было крайне важно получить рекомендации Роспотребнадзора для продолжения производства, которое они будут осуществлять с разрешения региональных властей. "Мы благодарны за оперативную и содержательную реакцию по этому поводу. Мы неукоснительно будем придерживаться этих рекомендаций с учетом различия ситуации в регионах", - рассказал он ТАСС.
Однако Файзиев подчеркнул, что киностудия заинтересована в том, чтобы возобновить производство только там и тогда, где и когда это возможно без угрозы здоровью сотрудников с учетом эпидемиологической обстановки. "Поэтому будем взаимодействовать с местными органами власти и в каждом отдельном случае принимать решение в соответствии с региональной спецификой", - добавил гендиректор киноконцерна.
Он пояснил, что сначала нужно будет получить разрешение местных властей на локациях планируемых съемок, после чего потребуется время, чтобы собрать группу. "Необходимо учитывать, что, несмотря на разрешения, сегодня психологически не все готовы выходить на площадку", - добавил он. Затем необходимо будет заново запустить подготовительный период, после которого можно начинать сам съемочный процесс.
По расчетам Клима Шипенко, к планированию съемочного процесса можно приступить к середине лета. "Я рассчитываю, что уже через месяц плюс-минус будет спад, и можно будет начинать готовиться к тем проектам, съемки которых назначены на сентябрь, но никак не снимать через месяц, конечно", - пояснил он, добавив, что подготовительный процесс можно осуществлять с минимальным количеством людей с минимальным контактом.
О рекомендациях Роспотребнадзора
Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) обратилась к Роспотребнадзору с просьбой разработать рекомендации по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии, чтобы отрасль смогла вернуться к работе. Ведомство постановило, что возобновление съемочной деятельности возможно при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников киноиндустрии с учетом особенностей деятельности. Соответствующие рекомендации разместили на сайте АПКиТ.
Председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, комментируя ТАСС публикацию документа, отметил, что кинематографисты готовы вернуться к работе, но решение принимается правительством и местными властями. В пресс-службе Минкультуры ТАСС сообщили о том, что ведомство создаст единый Координационный центр по вопросам возобновления киносъемок в России на базе департамента кинематографии.
Рекомендации включают обязательное ношение масок, наличие санитайзеров на площадке, контроль температуры сотрудников. Также в документе подчеркивается необходимость ограничения количества участников съемок, обязательная предварительная и регулярная дезинфекция помещений и прописываются другие условия, при которых можно снимать кино. Начало и порядок киносъемочной деятельности в каждом регионе определяется решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.