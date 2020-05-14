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Всероссийская "Ночь музеев-2020" пройдет в режиме онлайн

На портале "Культура.РФ" и на странице в TikTok будут собраны трансляции от музеев со всей страны. Всего будет доступно более 300 онлайн-туров

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 16 мая в формате онлайн на официальной странице и в социальных сетях портала "Культура.РФ", а также на платформе TikTok. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ в четверг.

На странице акции будут собраны трансляции от музеев со всей страны, а также материалы портала на тему экспонатов, истории музеев и деятелей искусства. Также пользователям будет доступно более 300 онлайн-туров по музеям и галереям.

"Мы проводим уже третью всероссийскую акцию в режиме онлайн, позади уже "День театра" и "Библионочь". Мы рады, что несмотря на новый формат, культурные организации активно подключаются к ним. А вместе с этим и растет интерес аудитории. Музеи подготовили к акции специальную программу: это и экскурсии, и образовательные программы. Каждый музей теперь доступен абсолютно любому пользователю, независимо от его географического расположения. И если вы давно откладывали посещение музея, то сейчас музей станет, как никогда ближе" - говорит Вадим Ваньков, директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России.

Посетители портала смогут присоединиться более чем к 20 трансляциям, среди которых и тематические лекции, посвященные 75-летию Победы, и экскурсии по выставкам и постоянным экспозициям, и даже музыкально-танцевальная лаборатория. Участниками акции стали Выставочный зал "Манеж", Музей русского импрессионизма, Московский Музей космонавтики, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Российский этнографический музей и другие.

"В социальной сети "ВКонтакте" будет организована отдельная витрина с трансляциями, приуроченными к "Ночи музеев". Главной площадкой эфиров станет группа "Культура.РФ". Акция также пройдет и на платформе TikTok. С 14 по 23 мая в аккаунте "Культурно" пройдут трансляции экскурсий от ведущих музеев России", - говорится в сообщении.

В программе 20 трансляций от Исторического музея, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Музея архитектуры имени Щусева, Музея Востока, Русского Музея и других учреждений культуры. За расписанием трансляций можно следить на странице спецпроекта в TikTok и в аккаунте "Культурно", где будут ежедневно публиковаться анонсы предстоящих мероприятий. Помимо этого, пользователи могут присоединиться к флешмобу #музейдома в TikTok. Для этого необходимо опубликовать видео с хэштегом с коротким рассказом о любом предмете своего дома так, будто бы он является музейным экспонатом.

Об акции

Международная акция "Ночь музеев" проводится с 1997 года и проходит во всем мире в мае. Во время акции можно посетить музейные экспозиции поздно вечером и ночью абсолютно бесплатно.

Россия присоединилась к акции 20 апреля 2002 года - тогда Красноярский музейный центр впервые провел "Музейную ночь", которую посетили 5 тыс. человек. В 2006 году свою "Ночь музеев" провели Санкт-Петербург и Казань. В 2007 году акция впервые прошла в Москве (в столице она получила название "Ночь в музее") и Екатеринбурге.

Многие учреждения культуры готовят выставочно-экскурсионные программы специально к дате акции, значительная часть российских музеев работает в этот день не круглосуточно, а до 21:00 или 23:00.

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