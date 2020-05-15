Девушки-скейтеры, джаз от Шазелла и сатира на Трампа: новые сериалы мая

Несмотря на то, что общественная жизнь в некоторых странах начинает потихоньку оживать, а в Китае даже снова открываются кинотеатры, крупных кинопремьер не будет еще долго. Зато телевидение и стриминг процветают: в мае вышло столько новых шоу на любой вкус и цвет, что самоизоляцию можно проводить исключительно за просмотром сериалов. Мы включили в нашу подборку как самые популярные, так и несколько неочевидных шоу. "Бетти" Можно посмотреть на "Амедиатеке". Кристал Мозелл развила свой сандэнсовский фильм "Скейт-кухня" в сериал. Он рассказывает о девушках-скейтерах из Нью-Йорка, которые пытаются найти свое место в маскулинном мире скейт-парков и привлечь к этому увлечению как можно больше женщин. В кадре — все те же актрисы, что и в фильме, с кем Мозелл когда-то познакомилась в поезде метро. Раздолбайка Джаней борется с патриархатом, застенчивая Медвежонок скрывает свою сексуальную ориентацию от верующего отца, Камилла влюбляется в загадочного режиссера видеоклипов, а Индиго предпочитает богатой жизни в Ист-Сайде работу на своего дядю-наркодилера.

Описание Кадр из сериала "Бетти" © Пресс-служба Амедиатеки

Сюжет в сериале, скорее, номинальный. "Бетти" больше похожа на видео-эссе о современных молодых людях. Мозелл берет нас в путешествие по хаотичным летним улицам Нью-Йорка, где каждый имеет возможность стать тем, кем хочет, хотя и воспользоваться этой возможностью не так просто, как кажется. Он невероятно легкий, милый, наивный и очень свободный, и именно эта безграничная свобода, которая, наверно, свойственна только самоуверенной и бесстрашной юности, невероятно в нем подкупает. А еще "Бетти" станет отличной отдушиной для тех, кто скучает по дурацким приключениям Иланы и Эбби в "Брод Сити". Они непохожи стилистически, но по духу очень близки. "Бар "Эдди" Можно посмотреть на Netflix. Долгожданный сериал от режиссера "Ла-Ла Ленда" и "Человека на Луне" Дэмьена Шазелла рассказывает о двух друзьях-музыкантах Эллиоте и Фариде, которые открывают джаз-клуб на задворках Парижа под названием "Эдди". Шазелл продолжает снимать истории про музыкантов, правда, в данном случае его фокус смещается с карьерных амбиций на внутренний конфликт с очень неровной и невнятной криминальной подоплекой.

Описание Кадр из сериала "Эдди" © Lou Faulon/Netflix

Режиссер, как обычно, невероятно внимателен к деталям: в большинстве своем ручная камера любит крупные планы лиц и рук героев, снимает нервно, но одновременно как-то старомодно, отдавая дань режиссерам 70-х. Конечно, в шоу много музыки, но если в "Ла-Ла Ленде" режиссер немного помариновал зрителей перед тем, как удариться в драму, в "Баре "Эдди" с самого начала правят минорные настроения. Сериалу очень хорошо удается передать атмосферу, некоторые сцены как будто погружают в по-настоящему киношную медитацию, когда завороженно смотришь на экран, но совершенно не понимаешь почему. Это лучше получается даже не у самого Шазелла, а у французского режиссера Уды Беньямины, ответственной за третий и четвертый эпизоды (сам Шазелл снял первые два). Но всю эту магию разрушает невероятно тривиальный, ленивый и переполненный штампами сценарий Джека Торна, чего, в общем-то, не ожидаешь от модного театрального драматурга. Иногда кажется, что лучше бы в "Баре "Эдди" вообще не было никакого сюжета, потому что, как только в нем предпринимаются неумелые попытки его построить, карета мгновенно превращается в тыкву. "Нормальные люди" Можно посмотреть на "Кинопоиске". Быстро полюбившийся всем сериал по одноименной книге ирландского автора Салли Руни, которая любит писать о людях, не умеющих разговаривать друг с другом. Шоу снято режиссером "Комнаты" с Бри Ларсон, Ленни Абарахмсоном и Хетти Макдональд, ответственной за один из лучших эпизодов сериала "Доктора Кто" "Не моргай" (по версии критиков). "Нормальные люди" — история непопулярной девушки Марианны и звезды школьной футбольной команды Коннелла, которые начинают встречаться, но втайне, чтобы не подпортить репутацию молодого человека. Потом они расстаются, в колледже снова сходятся, а потом снова расстаются, и так на протяжении всей книги и, следовательно, сериала. У обоих есть свои комплексы, тайны и проблемы, поэтому больше всего им хочется стать нормальными людьми, как все. Но, наверно, главным открытием взрослой жизни для них станет то, что нормальности не существует.

Описание Кадр из сериала "Нормальные люди" © Пресс-служба Амедиатеки

Салли Руни окрестили "Сэлинджером для миллениалов", наверно, ввиду ее простого языка и большого внимания к внутреннему миру героев. Большая часть ее книг — это внутренние монологи, которые предсказуемо довольно тяжело передать на экране. Режиссерам почему-то кажется, что крупные планы и многозначительные паузы как-то решают эту проблему, но на деле они делают сериал затянутым, а иногда откровенно скучным. В итоге "Нормальные люди" — никакой не Сэлинджер, а скорее Джейн Остин для подростков с большим количеством секса. Особенно тяжело продираться через первые эпизоды будет тем, кто читал книгу, так как сериал, как отличник, верно следует букве романа и вдобавок объясняет то, что Руни могла пропустить, но в сериале по понятным причинам приходится объяснять. "Нормальные люди" не лишены обаяния благодаря молодым актерам, которые похожи на современных Беллу и Эдварда из "Сумерек", когда-то также сильно задевших девичьи сердца. "Я знаю, что это правда" Можно посмотреть на "Амедиатеке". На телевидении вообще любят обращаться к литературным источникам. Так, режиссер "Валентинки" и "Места под соснами" Дерек Сиенфрэнс снял сериал по роману Уолли Лэмба о двух братьях-близнецах, которые сталкиваются с темными секретами прошлого своей семьи. Обоих братьев сыграл Марк Руффало. Томас и Доминик все детство прожили с пугливой и тихой матерью и жестоким отчимом, который не гнушался побоями. Мать никогда не рассказывала детям об их биологическом отце и унесла эту тайну в могилу, перед этим отдав Доминику рукопись на итальянском его дедушки, который приехал с Сицилии в США в 30-е годы ХХ века. Доминик отдает рукопись переводчице Недре (Джульет Льюис), но та исчезает вместе с ней, успев только сообщить, что ему точно не понравится, что там написано. Вдобавок Томас, который все свою жизнь страдает от шизофрении, отрезает себе руку в публичной библиотеке в качестве акта против погрязшего в грехе общества.

Описание Кадр из сериала "Я знаю, что это правда" © Пресс-служба Амедиатеки

Братья, хоть и близнецы, абсолютно разные, и несмотря на то, что именно Томас провел полжизни в психиатрических клиниках, Доминик, привязанный заботой к брату, практически также нестабилен. То, как Руффало удалось с видимой легкостью сыграть абсолютно двух разных людей, конечно, поражает. Вообще, актерская игра в сериале находится на высшем уровне, и наблюдать за работой актеров увлекательно. Правда, затянутый и чрезмерно мрачный сюжет им не помогает. В какой-то момент шоу настолько погружается в свою собственную депрессию, что прыгать в этот омут за ним совсем не хочется. Медленный нарратив — недостаток практически всех современных сериалов, отдающих предпочтение форме, а не содержанию. Но форма "Я знаю, что это правда" действительно хороша, так что он идеально подойдет тем, кого тянет погрустить. "Светила" Можно посмотреть на "Амедиатеке" с 17 мая. Еще одна адаптация, на этот раз романа новозеландской писательницы Элеоноры Каттон "Светила".

Описание Кадр из сериала "Светила" © Пресс-служба Амедиатеки

По сюжету старатель Уолтер Муди путешествует по Новой Зеландии в поисках золота, но в итоге застревает в отеле в качестве единственного человека, который может помочь разрешить местным поселенцам загадочную пропажу девушки Анны. Ее сыграла звезда сериала Стивена Содерберга "Больница Никербокер" Ив Хьюсон, а хозяйку борделя, где работала девушка, — Ева Грин. "Космические войска" Можно посмотреть на Netflix с 29 мая. Новый сериал от создателей "Офиса" — одного из лучших комедийных шоу современного телевидения. Грег Дэниелс ("Офис", "Парки и зоны отдыха") и Стив Карелл снова обращаются к их любимому жанру производственной комедии. "Космические силы" расскажут о недавно созданном президентом США Дональдом Трампом подразделении вооруженных сил.

Описание Кадр из сериала "Космические войска" © Aaron Epstein/Netflix

Главный герой в исполнении самого Карелла — пилот, мечтающий возглавить военно-воздушные силы, неожиданно сам для себя возглавляет космические, что, конечно, полностью рушит его карьерные планы. Он переезжает в глушь в Колорадо со своей женой (Лиза Кудроу) и вместе с командой ученых, которую возглавляет доктор Эдриен Мэллори (Джон Малкович), пытается в ускоренном порядке установить главенство США в космическом пространстве. При этом герой Карелла — это пародия на реального главу космических сил Джона Уильяма Реймонда, а персонаж Малковича — пародия на доктора Стрейнджлава из фильма Стэнли Кубрика. До выхода сериала еще полмесяца, но, судя по трейлеру, нас ждет хорошая порция фирменного "офисного" абсурдистского юмора. "Личная жизнь" Можно посмотреть на "Амедиатеке" с 28 мая.

Описание Кадр из сериала "Личная жизнь" © Пресс-служба Амедиатеки