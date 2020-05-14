Умер автор статуи "Петербургский ангел" скульптор Роман Шустров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Скульптор, автор статуи "Петербургский ангел" в Измайловском саду Санкт-Петербурга, Роман Шустров умер в Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного молодежного театра на Фонтанке.

"К сожалению. Совершенно не верится, но это так", - сказали в пресс-службе театра.

Как рассказал депутат Борис Вишневский на своей странице в Facebook, Шустров находился в Мариинской больнице. "Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли", - говорится в публикации депутата.

В 2018 году изображение скульптуры "Петербургский ангел" Шустрова стало одним из символов молодежного театра на Фонтанке, а в 2020 фигура станет частью театрального логотипа.