В Болгарии прошло первое после отмены ЧП театральное представление

СОФИЯ, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Столичный театр "София" в первый день после отмены чрезвычайного положения в Болгарии, введенного из-за пандемии коронавируса 13 марта, представил своим зрителям первый спектакль.

Все билеты на представление "Вкус черешни", которое прошло на открытом воздухе, были раскуплены в течение двух часов. В импровизированном зале зрители сидели на расстоянии полутора метров друг от друга, многие из них, так же как и контролеры, были в защитных масках. В соответствии с санитарными предписаниями в зале, вмещающем 120 человек, присутствовали 40 зрителей.

"Мы стали первым болгарским театром, который встретился со своей публикой после длительного перерыва. Вероятнее всего, это произошло потому, что наше нетерпение, стремление выйти на сцену было самым сильным, все два месяца карантина мы думали о том, когда и как предстанем перед зрителем. Было сложно, кроме эмоциональной встречи с публикой нам пришлось продумать противоэпидемические мероприятия, подготовить защитные маски и дезинфицирующие препараты, расставить кресла так, чтобы между зрителями были свободное пространство, отвечающее санитарным требованиям. Сегодняшний спектакль - это доказательство того, что мы существуем и очень хотим общаться со своими зрителями, что мы - артисты, которые их любим. Для театра "София" это историческое событие, тем более, что представление "Вкус черешни" всегда проходит с большим успехом, радует зрителей", - рассказал в интервью ТАСС директор театра Ириней Константинов.

"Сегодня мы видим, что публика нуждается в театре, что она не отвыкла от театральной сцены, что она хочет приходить и видеть живой театр. Билеты на представление были проданы всего за два часа, и мы с большим удовольствие решили организовать в ближайшие дни еще два представления, билеты на которые также разошлись. Театр - это наша панацея в условиях кризиса", - отметил Константинов. Своим российским коллегам, которые и сейчас находятся в сложной ситуации, он пожелал крепкого здоровья.

"Я с большим уважением отношусь к нашим русским коллегам, им сегодня приходится трудно, поэтому хочу им пожелать не терять надежды и соблюдать карантин. Уверен, что очень скоро они осуществят и свои мечты, и мечты публики. Хочу пожелать им здоровья", - сказал болгарский артист.

Мюзикл "Вкус черешни" Агнешки Осецкой, рассказывающий о путешествии на поезде к любви, был восторженно встречен публикой. Российский зритель также хорошо знает этот спектакль. В театре "Современник" он был представлен еще в 1968 году.

Коронавирус в Болгарии

Все театральные постановки и другие массовые мероприятия были приостановлены в Болгарии с 13 марта, с момента введения чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. В четверг ЧП было отменено, а на смену ему пришел режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Однако санитарные врачи разрешили проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздух с соблюдением санитарных требований и сохранением социальной дистанции. В ближайшие дни со своими зрителями встретятся и другие болгарские театры.

С начала пандемии количество заразившихся коронавирусом в Болгарии увеличилось до 2 100. Выздоровел 521 человек, а умерли 99 пациентов. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек.