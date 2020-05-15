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Пиотровский: Эрмитаж в период ограничений смог создать фактически свое телевидение

По словам гендиректора музея, учреждение получило новый опыт в сфере просветительской деятельности во время удаленной работы с посетителями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что онлайн-проекты, которые постоянно транслируются в социальных сетях музея во время закрытия из-за коронавируса, фактически сформировали эрмитажное телевидение. Об этом он рассказал в интервью ТАСС .

По словам Пиотровского, форматы удаленной работы с посетителями в период карантина дали музею новый опыт в сфере просветительской деятельности, который будет применяться и в дальнейшем.

"Для Эрмитажа получилось по сути так: целый рабочий день Эрмитаж вещает. Причем там есть репортажи разного уровня - встречи с хранителями, уникальнейшие вещи, репортажи из хранилищ. Есть экскурсии разного типа: есть, скажем так, пафосные экскурсии уровня XX-XXI века, а есть эфемерные, очень живые, которые специально стираются сразу же, потому что тут живое общение. Тут и набор фильмов, которые заранее сняты, подготовлены. То есть это целый набор - нечто вроде эрмитажного телевидения. Это, оказывается, работает, и у нас есть на это возможности - человеческие и технические, это остается и будет существовать", - пояснил Пиотровский.

Эрмитаж, как и другие федеральные музеи, закрыт для посещения с 17 марта, но он ежедневно представляет подборку экскурсий на разных языках, лекций, спектаклей в режиме онлайн в социальных сетях и на сайте. Их, по данным пресс-службы Эрмитажа, посмотрели более 28 млн пользователей во всем мире - это в шесть раз больше ежегодного количества посетителей музея. Всего за эти полтора месяца было выпущено 96 программ и 119 Instagram-эфиров.

Подготовительные курсы к музею

Положительным эффектом от онлайн-программ руководитель Эрмитажа считает своеобразную подготовку посетителя к знакомству с подлинными экспонатами.

"Это некие подготовительные курсы к музею. Для того, чтобы понять по-настоящему, что подлинник отличается от картинки [цифровой копии], нужно кое-что знать. Должна быть некая подготовка - или информационная, или эмоциональная <...> Люди нам пишут, что действительно они узнали за месяц в сто раз больше, чем они узнали за предыдущие годы, хотя постоянно ходили в Эрмитаж. Это действительно замечательная вещь - мы готовим людей по-другому к музею", - сказал он.

Главным опытом, полученным во время работы музея в условиях самоизоляции, Пиотровский считает слияние виртуального и физического общения с посетителями. "Если раньше виртуальное и физическое общение с музеем шло параллельно - так мы считали, и в этом был наш мировой музейный опыт, - то сейчас они сольются вместе. Посмотрим, как это будет происходить, и это один из главных выводов, который мы сделали", - отметил гендиректор Эрмитажа.

Коллекция Государственного Эрмитажа включает 3,1 млн предметов, включая живопись, графику, скульптуру и предметы прикладного творчества, археологические находки и нумизматический материал. Музей ведет историю с 1764 года, он был основан императрицей Екатериной II. Эрмитаж располагается в десяти зданиях в Санкт-Петербурге, в рамках программы "Большой Эрмитаж" создаются центры-спутники музея в России и за рубежом.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
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Пиотровский: неограниченного доступа в музей больше не будет никогда
По словам гендиректора Эрмитажа, санитарные требования потребуют кардинально изменить систему приема посетителей
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