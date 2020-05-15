Пиотровский: неограниченного доступа в музей больше не будет никогда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что санитарные требования, которые музеи должны будут соблюдать, открывшись после вынужденного перерыва в работе из-за коронавируса, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей, а отдельные ограничения сохранятся надолго. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС .

"Всякие ограничения теперь все равно сохранятся. Никогда не будет больше такого большого, почти не ограниченного доступа в музей. Очень долго будет такой жесткий способ ограничений", - прогнозирует гендиректор Эрмитажа.

Он пояснил, что после снятия запрета на допуск посетителей музею потребуется примерно две недели, чтобы привести в работу системы жизнеобеспечения, которые касаются условий хранения, показа коллекций и приема людей. Параллельно будет внедряться новая система работы с посетителями и регулирования потоков. По словам Пиотровского, "моментального эффекта, что "открыли двери - и все бегут", не получится - все будет постепенно". Уже не будет прямой возможности прийти постоять два часа в очереди и попасть в музей - потребуется предварительная запись, распределение сеансов, отметил директор Эрмитажа.

"Нам предстоит еще серьезно поработать над логистикой, в том числе, как соблюдать ограничения. Если раньше была система ограничений - очередь или заполняемость гардероба, то здесь она будет более явная, и надо сделать так, чтобы она была менее обидной, чем та же очередь. То есть здесь предстоит еще большая организационная работа", - сказал он, отметив, что при этом важно избежать "полицейского режима".

Одним из сложных вопросов в этой сфере гендиректор Эрмитажа считает отработку механизма льготного посещения музея в новых условиях. "В Эрмитаже существуют уникальные льготы, которых нет ни в одном музее мира, - надо понять, как мы будем [дистанционно] проверять, подходят люди под эти льготы или нет" - уточнил он.

Право на бесплатный входной билет в Эрмитаж имеют 20 категорий посетителей, включая детей, учащихся и студентов (вне зависимости от гражданства), а также российских пенсионеров. Примерно треть посетителей проходит в Государственный Эрмитаж бесплатно. Льготные цены на билеты установлены для граждан России и Белоруссии. Эрмитаж принимает около 4,5 млн посетителей в год.