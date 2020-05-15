{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пиотровский: неограниченного доступа в музей больше не будет никогда

По словам гендиректора Эрмитажа, санитарные требования потребуют кардинально изменить систему приема посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что санитарные требования, которые музеи должны будут соблюдать, открывшись после вынужденного перерыва в работе из-за коронавируса, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей, а отдельные ограничения сохранятся надолго. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС .

"Всякие ограничения теперь все равно сохранятся. Никогда не будет больше такого большого, почти не ограниченного доступа в музей. Очень долго будет такой жесткий способ ограничений", - прогнозирует гендиректор Эрмитажа.

Он пояснил, что после снятия запрета на допуск посетителей музею потребуется примерно две недели, чтобы привести в работу системы жизнеобеспечения, которые касаются условий хранения, показа коллекций и приема людей. Параллельно будет внедряться новая система работы с посетителями и регулирования потоков. По словам Пиотровского, "моментального эффекта, что "открыли двери - и все бегут", не получится - все будет постепенно". Уже не будет прямой возможности прийти постоять два часа в очереди и попасть в музей - потребуется предварительная запись, распределение сеансов, отметил директор Эрмитажа.

"Нам предстоит еще серьезно поработать над логистикой, в том числе, как соблюдать ограничения. Если раньше была система ограничений - очередь или заполняемость гардероба, то здесь она будет более явная, и надо сделать так, чтобы она была менее обидной, чем та же очередь. То есть здесь предстоит еще большая организационная работа", - сказал он, отметив, что при этом важно избежать "полицейского режима".

Одним из сложных вопросов в этой сфере гендиректор Эрмитажа считает отработку механизма льготного посещения музея в новых условиях. "В Эрмитаже существуют уникальные льготы, которых нет ни в одном музее мира, - надо понять, как мы будем [дистанционно] проверять, подходят люди под эти льготы или нет" - уточнил он.

Право на бесплатный входной билет в Эрмитаж имеют 20 категорий посетителей, включая детей, учащихся и студентов (вне зависимости от гражданства), а также российских пенсионеров. Примерно треть посетителей проходит в Государственный Эрмитаж бесплатно. Льготные цены на билеты установлены для граждан России и Белоруссии. Эрмитаж принимает около 4,5 млн посетителей в год.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
Реклама на ТАСС
Пять музеев Москвы проведут онлайн-экскурсии о юбилее Победы в ходе акции "Ночь в музее"
В их числе Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС