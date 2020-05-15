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Пиотровский: количественные критерии успешности музеев показали свою неэффективность

Глава Эрмитажа подчеркнул, что количество посетителей музеев и прибыль нельзя ставить во главу угла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что действующие критерии успешности музеев по количеству посетителей и прибыли показали в период пандемии свою несостоятельность, на которую представители музейного сообщества указывали уже давно. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"У нас постоянно в течение многих лет идет разговор о том, что значительная часть нормативов, которые ставятся не только министерством культуры, но и обществом, например, что успех музея - это большое количество людей, неверна, как и то, что успех музея - это доход музея. Мы все время говорили, что это нельзя ставить во главу угла, что есть другие критерии, и они важнее. Но никто не хотел слушать. Теперь услышали благодаря целому ряду вещей - судьба распорядилась", - сказал он.

По мнению Пиотровского, когда люди начинают думать о доходе, они не думают о вещах более высоких, а музей как раз существует для того, чтобы люди думали о высоком. Вынужденный перерыв в приеме посетителей из-за коронавируса, по его словам, заставил иначе посмотреть на определение критериев оценки работы музеев и понять, что музеи должны жить, а не зарабатывать.

"Вчера у меня была справка на столе: посетителей - ноль, заработки - 50 тыс., это какой-то благотворительный взнос, вот и все. И эта ситуация будет долго. Теперь поняли, что музеи нужны не для развлечения и получения денег - это что-то выше, чем просто материальные блага, и эти критерии не годятся. И неким воплощением этого [понимания] является то, что министерство культуры активно работало с правительством, и сейчас выработаны некие способы возмещения выпадающих доходов", - сказал гендиректор Эрмитажа.

Он предложил разработать для музеев некий "МРОТ", необходимый для обеспечения их нормальной работы.

"Механизм, который сейчас вырабатывается, - он правильный. Государство должно гарантировать музею существование. Правильно, что нужен для существования, условно говоря, "МРОТ" музея, - он должен быть выверен очень тщательно. Я думаю, это будет полезной практикой того, каким образом нужно изменить критерии финансирования и установления нормативов", - отметил гендиректор Эрмитажа.

Обновление нормативов

Пиотровский рассказал, что Союз музеев, который он возглавляет, и Министерство культуры сейчас добиваются обновления системы обеспечения работы музеев и всей культуры. По его мнению, "музеи - это лучший образец, "опытное поле" для выработки критериев государственного обеспечения функционирования отечественной культуры".

Минкультуры РФ ежегодно формирует государственные задания для федеральных музеев, на исполнение которых они получают субсидии. В нормативах указаны несколько критериев - посещаемость, оцифровка экспонатов и занесение их в Государственный каталог музейного фонда РФ, а также увеличение внебюджетных доходов. По итогам года музеи отчитываются о выполнении госзадания.

Пиотровский 18 февраля обратился от имени Союза музеев в Минкультуры с просьбой не повышать в этом году нормативы посещаемости в музеях из-за ситуации с коронавирусом. Замминистра культуры Алла Манилова в официальном ответе пообещала организовать мониторинг музеев для возможности пересмотра планового задания по посещаемости.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
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Пиотровский: неограниченного доступа в музей больше не будет никогда
По словам гендиректора Эрмитажа, санитарные требования потребуют кардинально изменить систему приема посетителей
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