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Союз музеев даст оценку действиям региональных властей по поддержке учреждений культуры

Обзор мер поддержки представят к 18 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, возглавляющий также Союз музеев России, представит к Международному дню музеев 18 мая обзор мер региональных властей по поддержке музеев в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По мнению Пиотровского, от поддержки со стороны местных властей будет зависеть то, как учреждения культуры продолжат свою деятельность после ограничений, связанных с коронавирусом.

"Союз музеев направляет письма, связывается все время с руководителями регионов и, что важно, руководителями ведомств, чтобы они не забывали [заботиться] о своих музеях не только деньгами, но и чтобы помогали им выходить из кризиса как-то организационно. К Международному дню музеев я подведу итоги, потому что из ряда регионов я получил письма, где рассказано, каким образом власти вспоминают о музеях. Надо сказать, в этом были полезны мои письма, поскольку, чтобы дать ответ на письмо, люди смотрели, как обстоят дела", - сказал Пиотровский.

Он рассказал, что Союз музеев регулярно организует онлайн-обсуждения, касающиеся сверки данных о том, как музеи федерального, местного и ведомственного подчинения функционируют в условиях ограничений, какая им требуется помощь и где нужно объединять усилия, чтобы обеспечить дальнейшее существование учреждений культуры. "Конечно, сейчас всем тяжело. Наши музеи проявили как всегда чудеса изобретательности, умения выживать, стойкости и терпения - это вообще музейная черта. Я думаю, что весь этот опыт, сведенный воедино, будет очень полезен, и мы будем это обсуждать", - отметил глава Союза музеев.

Местные и ведомственные музеи

Федеральные музеи, по его словам, имеют больше возможностей отстоять свои интересы через министерство культуры, в то время как местные и ведомственные целиком зависят от позиции их учредителей.

"Очень многое зависит от того, как губернаторы, руководство города любят музеи и думают о них. Не так много нужно - надо просто вспоминать, что они есть, спросить о заботах и подумать, как поддержать, дать какие-то советы и выделить средства. Очень многое зависит от личных отношений, личной образованности губернаторов-руководителей. Мы в Союзе музеев не можем приказать, но мы стараемся, чтобы хорошие примеры были на виду и чтобы все видели, что за доброе отношение к музеям и культуре люди получают спасибо", - отметил глава Союза музеев.

По словам Пиотровского, Эрмитаж, имея значительно большие, чем у других музеев, потребности и возможности, всегда старается быть локомотивом в решении общих задач. В этом процессе помогает создание эрмитажных центров в регионах, потому что местные учреждения видят перед собой образец Эрмитажа.

В рамках программы "Большой Эрмитаж" создаются центры-спутники в России и за рубежом. На территории России эрмитажные выставочные центры работают в Выборге и Казани, открыт центр-спутник "Эрмитаж - Сибирь" в Омске. В ближайшее время планируется открыть центры в Екатеринбурге, Калуге, Москве, Владивостоке.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
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