"Мелодия" представила запись балета "Круг" к 95-летию со дня рождения композитора Эшпая

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Фирма "Мелодия" представила цифровой альбом с музыкой к балету "Круг", опубликованный к 95-летию со дня рождения композитора Андрея Эшпая. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"К юбилею выдающегося композитора-фронтовика "Мелодия" публикует в цифровом формате музыку балета "Круг". Запись 1980 года, балет звучит в исполнении Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио, дирижер Эмин Хачатурян", - сказали в пресс-службе.

"Круг" - второй балет Андрея Эшпая, в нем переосмысливается тема войны, о которой композитор писал всю жизнь. "В балете нет сюжета в обычном понимании. Авторы создали притчу о судьбах человечества - о войне как абсолютном зле, которое приведет мир к уничтожению; о великой силе любви и самопожертвования; но прежде всего о том, что источник зла, как и добра, исходит от самого человека", - отметили в пресс-службе.

Позднее на основе балета была написана четвертая ("Балетная") симфония.

Цифровое издание доступно на ресурсах Apple Music, Deezer, YouTube, Spotify.

Из биографии

Андрей Эшпай родился 15 мая 1925 года. Народный артист СССР создал более 300 музыкальных произведений. Его авторству принадлежат балеты "Ангара" (1976), "Круг" ("Помните!"; 1981), оперетты, инструментальные концерты, симфонии, кантата "Ленин с нами" на слова Владимира Маяковского (1968). Кроме академической музыки Эшпай написал более ста романсов и песен, среди которых "Москвичи" ("Сережка с Малой Бронной"), "А снег идет", "Два берега" и др. Автор музыки более чем к 60 кинофильмам, в их числе "Карьера Димы Горина" (1961), "Приходите завтра" (1962), "Адъютант его превосходительства" (1969), и театральным постановкам. Выступал как пианист, исполнял собственные произведения. Во время Великой Отечественной войны служил в войсках 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Варшавы, Прибалтики, взятии Берлина. За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды. Умер в Москве 8 ноября 2015 года.