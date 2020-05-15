СМИ: умер композитор и пианист Эцио Боссо

РИМ, 15 мая. /ТАСС/. Известный итальянский пианист, композитор и дирижер Эцио Боссо умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщила в пятницу на своем портале газета Corriere della Sera.

Издание не указывает причину смерти музыканта. С 2011 года Боссо страдал тяжелым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, тем не менее он продолжал работать, не только сочиняя музыку, записывая диски, но и давая живые выступления. В последний год часто жаловался, что "пальцы перестают слушаться" и говорил о желании закончить концертную деятельность.

На днях он выходил в прямой эфир новостного канала Rai News 24 из своего дома, где находился в период карантина из-за пандемии. "Каждый раз надо играть, как и дышать, как будто в первый и в последний раз", - отметил он.