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СМИ: умер композитор и пианист Эцио Боссо

Газета Corriere della Sera не указывает причину смерти музыканта

РИМ, 15 мая. /ТАСС/. Известный итальянский пианист, композитор и дирижер Эцио Боссо умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщила в пятницу на своем портале газета Corriere della Sera.

Издание не указывает причину смерти музыканта. С 2011 года Боссо страдал тяжелым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, тем не менее он продолжал работать, не только сочиняя музыку, записывая диски, но и давая живые выступления. В последний год часто жаловался, что "пальцы перестают слушаться" и говорил о желании закончить концертную деятельность.

На днях он выходил в прямой эфир новостного канала Rai News 24 из своего дома, где находился в период карантина из-за пандемии. "Каждый раз надо играть, как и дышать, как будто в первый и в последний раз", - отметил он.

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Италия
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