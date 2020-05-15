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Путин поздравил Серовский исторический музей со 100-летием

Президент отметил вклад музея в развитие культурной жизни России

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Серовского исторического музея со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Благодаря кропотливой, подвижнической работе многих поколений ваших предшественников музей по праву славится богатыми геологическими, палеонтологическими, художественными коллекциями, уникальными собраниями книг и фотодокументов, повествующими о ярких, интересных страницах истории Северного Урала, самобытных обычаях и традициях его жителей", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что в музее трудятся специалисты "высочайшей квалификации, которые искренне, беззаветно преданы избранному делу". "Ваша просветительская деятельность, содержательные выставки, экскурсии, мастер-классы - большой, важный вклад в развитие культурной, общественной жизни нашей страны", - добавил он. Глава государства пожелал коллективу успехов и творческой энергии для осуществления намеченных планов.

Серовский исторический музей - один из старейших на Северном Урале. Музей был открыт для посетителей 15 мая 1920 года. В фондах заведения хранятся более 65 тыс. предметов, включая фотографии, книги и многое другое.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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