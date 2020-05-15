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Александринский театр представит премьеру по сюжету Акунина в новом онлайн-проекте

Презентация пройдет 19 мая на петербургской виртуальной площадке ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Александринский театр в Санкт-Петербурге готовится представить аудитории новый онлайн-проект под названием "Другая сцена", первой премьерой которого станет онлайн-перформанс по детективному сюжету российского писателя Бориса Акунина. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе театра.

Презентация пройдет на петербургской виртуальной площадке ТАСС 19 мая, ее проведет художественный руководитель Александринки Валерий Фокин.

"Валерий Фокин расскажет об итогах сезона, опыте онлайн-показов, а также представит онлайн-проект "Другая сцена" и ее первые программы, и в том числе первую премьеру - интерактивный онлайн-перформанс "Драма на шоссэ", поставленный по детективному сюжету Бориса Акунина", - рассказали в театре. Другие подробности нового проекта пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Александринский театр одним из первых в стране перешел на онлайн-формат - через социальные сети и собственный сайт, а также организовал многокамерную съемку и трансляции своих спектаклей через спутниковое телевидение и в онлайн-кинотеатре в партнерстве с оператором "Триколор". Согласно аналитическим данным на конец апреля, число просмотров на официальном сайте, на платформах "ВКонтакте" и Youtube за период ограничений, приблизилось к миллиону, а с точки зрения географии они охватили аудиторию около 20 стран. Александринка объявила о завершении на текущей неделе программы видеопоказов архивных спектаклей начала XXI века, ставших знаковыми для театра, но в разное время ушедших из репертуара. Вечером 15 мая состоится онлайн-показ постановки Андрея Могучего "Изотов" по пьесе Михаила Дурненкова "Заповедник".

Национальный драматический театр России (Александринский театр) является старейшим национальным театром России, он учрежден Сенатским Указом от 30 августа 1756 года. В разные годы в театре работали выдающиеся театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Николай Акимов и другие, а спектакли александринцев вошли во все мировые энциклопедии театра. В 2014 году Александринскому театру присвоен статус Национального достояния, в апреле 2016 года театр включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) начал публиковать собственные художественные прозаические произведения в 1998 году. Наиболее известным литературным циклом Акунина является серия детективов "Приключения Эраста Фандорина". Ее главный герой - интеллектуал, расследующий в конце XIX - начале XX веков различные преступления, в том числе направленные против важных государственных деятелей. Сочинения Акунина переведены более чем на 30 иностранных языков, некоторые книги писателя экранизированы, среди них - "Азазель" (2001, режиссер Александр Адабашьян), "Турецкий гамбит" (2004, Джаник Файзиев), "Статский советник" (2005, Филипп Янковский) и другие.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургАкунин, Борис
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