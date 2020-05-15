МХТ имени Чехова запускает онлайн-проект ко Дню пионерии

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова в условиях ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает работу в режиме онлайн, запуская в пятницу новый проект, посвященный отмечаемому 19 мая Дню пионерии. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Учрежденный в СССР День пионерии отмечается и в современной России как День детских общественных объединений, - сказала Витвицкая. - МХТ имени Чехова решил принять участие в этом праздновании".

По словам пресс-атташе, "Мужской хор творцов имени Гагарина, в состав которого вошли Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Евгений Миронов, Алексей Кравченко, Анатолий Белый, Михаил Трухин, Станислав Дужников, Андрей Бурковский, после Дня космонавтики, отмеченного 12 апреля так же в режиме онлайн, решил отпраздновать в таком же формате День пионерии". "В новом проекте участники Хора вспоминают о своем пионерском прошлом", - уточнила собеседница агентства.

Она сообщила, что 15, 16, 17 и 18 мая в 14:00, в 16:00 и 18:00 во всех соцсетях Московского Художественного театра имени А.П. Чехова будут опубликованы личные пионерские истории известных артистов в проекте "Пионерская быль".

"Это пролог к новой благотворительной акции "гагаринцев", которую они представят в День пионерии 19 мая. В этот день "Мужской хор" прочитает новую оду "Пионерская быль" (автор - Игорь Верник) и вручит финансовую "гагаринскую" премию ветеранам Художественного театра - сотрудникам административно-хозяйственной части, билетерам, гардеробщикам, лифтерам и вахтерам", - отметила пресс-атташе МХТ.

Согласно указу мэра Москвы, в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса с 17 марта деятельность всех столичных театров была приостановлена. Действие указа продлено до 31 мая.