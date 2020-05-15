Артисты ансамбля "Березка" во время самоизоляции проводят тренировки онлайн

"Все выступления "Березки" отменены с середины марта, но мы очень ждем, когда закончатся ограничения, связанные с коронавирусом, и артисты снова смогут выйти на сцену и выступить перед зрителями", - рассказал ТАСС заместитель художественного руководителя - директор ансамбля Василий Стодушный. Он отметил, что танцоры и музыканты, оставаясь дома, не прекращают репетиций, которые пока проходят по видеосвязи. "Конечно, такой формат не позволяет отработать все элементы танца, но дает возможность поддерживать необходимую форму", - считает Стодушный.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Артисты хореоргафического ансамбля "Березка" во время самоизоляции проводят занятия по физической подготовке в социальных сетях. В пятницу ансамблю исполняется 72 года.

Директор заметил, что артисты, у которых теперь появилось больше свободного времени, весьма активно работают в социальных сетях. "Когда люди вынуждены находиться на самоизоляции, очень важно сохранять физическую форму, а как это сделать - могут лучше всего подсказать и показать профессионалы", - полагает он.

В частности, артист ансамбля Артур Шарафутдинов подготовил специальный видеоурок для укрепления мышц спины, которая может болеть у тех, кто много времени проводит сидя. А солистка "Березки" Ксения Турусина каждый день приглашает всех на утреннюю гимнастику, делать которую можно всей семьей. Комплексом упражнений для мам, которые могут в игровой форме с ребенком заниматься фитнесом дома, делятся артистка ансамбля Ирина Чижова и ее дочка Мария.

Стодушный сожалеет, что в день 72-й годовщины образования Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" артисты не смогут выступить перед зрителями, как предполагалось ранее. Пока он также считает преждевременным говорить о планах по началу активной концертной деятельности, поскольку все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

О "Березке"

История "Березки" началась в 1948 году, ансамбль создала народная артистка СССР Надежда Надеждина. Увидев на старинной литографии хоровод, она поставила танец, до сих пор остающийся визитной карточкой ансамбля, - 20 девушек с веточками в руках "плывут" по сцене.

"Березка" не раскрывает секрет этого бесшумного и плавного шага, но специалисты отмечают, что большую роль играют костюмы - сарафаны в пол из тяжелой шерсти. Стиль, созданный в ансамбле, - это синтез народного танцевального фольклора и школы классического танца. На счету Надеждиной - хороводы "Цепочка", "Лебедушка", "Прялица", "Сударушка", вальс "Березка", "Цветы полевые".

После смерти Надеждиной в 1979 году художественным руководителем "Березки" стала ее ученица, народная артистка СССР Мира Кольцова. Она сохранила прежние традиции ансамбля, одна из которых - только живое музыкальное сопровождение танца. Поэтому в ансамбль входит и оркестр русских народных инструментов. В коллективе служат около 120 артистов.

С 2006 года ансамбль "Березка" входит в состав Управления делами президента РФ.

Как отметила в беседе с ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "Березка" за 70 лет "стала эталонным олицетворением классической славянской культуры танца, получила мировую известность и объездила с гастролями весь земной шар, неизменно собирая аншлаги".

"Часто работать коллективу приходилось в сложных, иногда даже экстремальных условиях - при низких температурах на открытых фестивалях в Японии или на 40-градусной жаре в Греции. В эпоху холодной войны и "железного занавеса" "Березка" стала настоящим связующим звеном, средством культурного диалога и общения между странами и людьми", - подчеркнула Крылова.