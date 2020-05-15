Большой театр после открытия сосредоточится на спектаклях с участием российских артистов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) начнет показывать в первую очередь постановок, в которых принимают участие российские артисты, когда откроется после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор театра Владимир Урин в интервью телеканалу "Дождь".

"В первую очередь, конечно, мы "подвинем" те спектакли, где участвуют наши иностранные коллеги, постановочные команды и солисты. Потому что мы пока не понимаем, когда откроет границы Россия, возможности приезда сюда, как и когда откроют границы те страны, которые также имеют эту проблему с эпидемией. Поэтому, в первую очередь, конечно, мы сосредоточимся на выпуске и на прокате тех спектаклей, где постановщики российские и российские солисты", - сказал он.

По словам Урина, театр будет вынужден поменять план по выпуску премьер в будущем театральном сезоне. "Мы в конце этого сезона должны были выпустить балеты наших молодых хореографов российских. Затем мы должны были выпустить премьеру балета "Мастер и Маргарита" Эдуарда Клюга, и мы должны были выпустить оперу "Дон Жуан" Моцарта. Все эти три премьеры не состоялись, как и не состоялись премьеры на камерной сцене: "Искатели жемчуга", и "Дневник Анны Франк", и "Белая роза", - сказал директор театра.

Он подчеркнул, что к этим пяти премьерам практически стопроцентно готовы все декорации и костюмы. "Поэтому нам будет необходимо скорректировать, во-первых, премьеры следующего сезона, которые у нас также были спланированы все, и были подписаны все контракты и договоры. Поэтому естественно совершенно, что нам нужно будет выпустить те премьеры, которые мы не выпустили. Значит, какие-то премьеры, которые были спланированы на сезон 2020/2021, будут перенесены на дальнейший сезон", - пояснил он.

Как считает Урин, музыкальные театры после пандемии откроются последними. "Я хочу, чтобы все понимали, что в отличие от драматического театра реальные ситуации того, чтобы музыкальный театр начал показывать спектакли, я имею ввиду в этом случае Большой театр, с какими-то ограничениями типа маски, перчатки или дистанция социальная 1,5-2 метра невозможно. Невозможно посадить оркестр на расстоянии 1,5 метра в оркестровой яме. Невозможно носить маску артистам духовых инструментов так же как невозможно носить маску певцам. Поэтому совершенно очевидно, что музыкальный театр откроет свои двери вообще в последнюю очередь", - поделился гендиректор ГАБТ.