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Умерла актриса Альбина Федорова

Заслуженной артистке РСФСР был 81 год

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Псковского драматического театра Альбина Федорова умерла на 82-м году жизни, сообщили в пятницу в пресс-службе Союза театральных деятелей России.

"Не стало Альбины Прокопьевны Федоровой, замечательно талантливой, блистательной актрисы, чье имя многие годы было неразрывно связано с Псковским театром драмы. 10 мая исполнилось 42 года, как Альбина Прокопьевна вышла на сцену этого легендарного театра, где сыграла множество главных ролей, о которых не каждая актриса может и мечтать. Каждая из этих ролей оставалась в памяти зрителей надолго, вошла в летопись театра, и, вспоминая каждую из них, мы восхищаемся невероятным талантом актрисы", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, за свой творческий путь Федорова сыграла множество ролей, в их числе: Гертруда, Леди Макбет, Екатерина Великая. "Это лишь неполный список ее театральных работ. В 28 лет ей уже было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Альбина Прокопьевна была большой русской актрисой, которую всегда будут помнить с любовью и благодарностью", - отмечается в сообщении.

По данным театрально-концертной дирекции Псковской области, в ведении которой находится псковский театр драмы, Федорова также работала в амурском краевом, читинском, и красноярском театрах.

"Диапазон творческих возможностей актрисы кажется безграничным: от сложных драматических ролей до социального гротеска. Она с успехом играет и роли характерные, комедийные. Она не боится театральной чрезмерности, блистательно работает и в комедии, и в трагедии. Ее фру Алвинг ("Привидения" Г. Ибсена) потрясает подлинным драматизмом", - отмечается в сообщении пресс-службы дирекции.

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