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Всероссийская акция "Ночь музеев" впервые пройдет онлайн

Зрители совершат виртуальные прогулки по музеям и смогут принять участие в играх и мастер-классах

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев" из-за закрытия культурных учреждений в связи с пандемией коронавируса пройдет в субботу в формате онлайн на официальной странице и в социальных сетях портала "Культура.РФ", а также на платформе TikTok. Зрители совершат виртуальные прогулки, смогут принять участие в играх и мастер-классах, узнают, как "живут" картины ночью, а некоторые из них проведут онлайн-экскурсии по своим квартирам.

На странице акции будут собраны трансляции от музеев со всей страны, а также материалы портала на тему экспонатов, истории музеев и деятелей искусства. Также пользователям будут доступны более 300 онлайн-туров по музеям и галереям, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ. Акция также проходит на платформе TikTok, где с 14 по 23 мая в аккаунте "Культурно" можно увидеть трансляции экскурсий от ведущих музеев России.

"Мы проводим уже третью всероссийскую акцию в режиме онлайн, позади уже "День театра" и "Библионочь". Мы рады, что, несмотря на новый формат, культурные организации активно подключаются. А вместе с этим и растет интерес аудитории. Музеи подготовили к акции специальную программу - это и экскурсии, и образовательные программы. Каждый музей теперь доступен абсолютно любому пользователю независимо от его географического расположения" - сказал Вадим Ваньков, директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России.

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина в рамках акции совместно с Aksenov Family Foundation предлагает совершить "виртуальный побег из изоляции". В 22:00 на страницах музея в соцсетях и на портале "Культура.рф" начнется специальная экскурсия с Дмитрием Гутовым. "Художник пройдет по знаковым точкам основной экспозиции главного здания - по залам, посвященным искусству Древнего Египта, Древнего Ближнего Востока, византийскому искусству, искусству Голландии и другим. Прогулка станет путешествием во времени: произведения искусства превратятся в порталы, ведущие в другие миры", - сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Юбилей "Брата-2" и судьбы маршалов

Третьяковская галерея приглашает всех любителей русского искусства присоединиться к интеллектуальной онлайн-игре "Кубок Третьяковки" и принять участие в квизе. Необходимо будет ответить на вопросы о художниках, направлениях, картинах и коллекции Третьяковки. Победитель получит приз. В пресс-службе галереи отметили, что для участия в игре необходима регистрация.

Одним из событий акции в Историческом музее станет беседа с киноведом Андреем Апостоловым о культовом фильме "Брат-2", вышедшем на экраны 20 лет назад. Также ГИМ проведет лекции о культуре Средневековья и моде XVIII и XIX веков, мастер-класс по каллиграфии, экскурсии по выставкам и прямые эфиры с хранителями музея. Для посетителей с особенностями интеллектуального развития пройдет специальный мастер-класс "Древняя лодка".

Музей Победы подготовил в честь акции онлайн-программу показов фильмов из фондов Минобороны. Каждый желающий сможет посмотреть документальные истории о судьбах маршалов Ивана Баграмяна, Сергея Бирюзова, Александра Василевского и других. Фильмы будут демонстрироваться c 19:00 на YouTube-канале музея.

Раскрывая "Секретики"

Специально для Ночи Музеев команда Московского музея современного искусства подготовила проект "Работы, которые вы не заметили". "На выставке "ММОМА 99/19" представлено столько работ, что и зритель, и гид вынуждены делать выбор: на что посмотреть, о чем рассказать подробнее. На Zoom-встрече вместе с гидами ММОМА участники наконец-то обсудят произведения, которые могли остаться в тени", - рассказали в пресс-службе музея. Эфиры пройдут в 16:00, 18:00 и 20:00.

Также исполнительный директор ММОМА Василий Церетели в 21:00 проведет YouTube-экскурсию по юбилейной выставке "ММОМА 99/19" и пообщается с кураторами проекта: о любимых художниках, о работе над выставкой и о своих карантинных буднях расскажут телеведущий Андрей Малахов, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, шеф-повар White Rabbit Владимир Мухин и другие. Полная программа будет опубликована в специальном разделе на сайте музея.

Необычные экспонаты покажет зрителям Музей медицины МГМСУ имени Евдокимова. "Вместе с сотрудниками музея вы сможете совершить путешествие во времени и погрузиться в далекое прошлое. Гости смогут увидеть старинную аптеку, приспособления для алхимии, увидеть, как делаются чудодейственные зелья и мази. Особое место в обзоре займет коллекция противочумных костюмов, среди которых костюм чумного доктора", - рассказали в его пресс-службе.

Тайны символов и онлайн-бал Наташи Ростовой

Русский музей в Санкт-Петербурге в этом году присоединится к акции со специальной программой онлайн-экскурсий, посвященных символам в убранстве его знаменитых зданий и тайным смыслам известных картин русских художников. Так, посетители узнают, что такое Нефуштим или, к примеру, что находится в руках у священников на картине Карла Брюллова "Последний день Помпеи". О символах расскажет в специальных виртуальных турах и Выборгский замок в Ленинградской области: трансляции будут проходить с 14:00 до 20:00 мск, в 22:00 мск в формате видео 360 градусов можно будет посмотреть выступление в замке квинтета Newzette. А выборгский парк "Монрепо" подготовил экскурсию-шутку о "былях и небыличках", в которой расскажут о легендах и тайнах этого места.

В Российском этнографическом музее в Петербурге руководитель Клуба вышивальщиц Санкт-Петербурга и Ленинградской области Марианна Медведева проведет виртуальный мастер-класс по вышивке. "Участники научатся основным приемам вышивания стебельчатым швом и узнают секреты мастерства. Вышивками в этой технике в годы войны украшались подарки, посылаемые на фронт бойцам", - рассказали в музее. Вместе с тем о символах в славянской вышивке можно будет узнать из лекции в рамках онлайн-программы Этнографического музея в Симферополе. В "Ночь музеев" музей представит также одну из наиболее разнообразных на юге России коллекций славянской вышивки - это вышитые рушники, сорочки и другие предметы быта, которые датируются концом XIX - началом XX вв.

Как сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью Соловецкого музея-заповедника, 16 мая в аккаунтах музея в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook каждый час, начиная с 18:00 мск, сотрудники будут знакомить с музейными предметами, их историей и символами в ходе онлайн-игры. "Следуя по станциям нашего квеста и выполняя задания, вы будете находить подсказки, которые в финале помогут разгадать ключевую фразу главной музейной ночи. В завершение праздничного вечера мы предложим [посетителям] стать участниками открытого опроса и выбрать главный символ Соловецкого архипелага", - пояснили в музее.

В Сургутском художественном музее в проекте "Символы Югры" виртуальных посетителей музея научат разбираться в символике древних артефактов из бронзы и серебра, а также познакомят с мифологией и традициями угорских народов - зрителей ждет прямое включение из закрытых фондов музея. В Курганском областном художественном музее им. Г. А. Травникова в рамках онлайн-шоу "Ночь, которая хранится в музее" местные блогеры в прямом эфире попытаются ответить на вопросы искусствоведов, а народный художник Герман Травников в прямом эфире поделится с подписчиками секретами своего мастерства.

На Дальнем Востоке Приморская государственная картинная галерея проведет онлайн-акцию под девизом "Годы фронтовые. Символы эпохи". Виртуальные гости познакомятся с главными символами эпохи сороковых в искусстве, увидят спектакль "Василий Теркин" Приморского драматического театра молодежи, узнают о популярной у приморцев в годы войны литературе и дистанционно научатся танцевать популярные танцы военного времени. Музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" представит онлайн-мероприятие "Первый бал Наташи Ростовой", во время которого хореограф даст урок вальса и проведет конкурс бальных костюмов. На онлайн-балу также состоятся мастер-класс по изготовлению веера и урок языку общения при помощи этого аксессуара.

Музеи в домах, музеи ночью

В Екатеринбурге "музеями" станут квартиры обычных горожан - жители смогут провести онлайн-экскурсию по своему дому и показать уникальные вещи и реликвии своей семьи на акции Музея истории Екатеринбурга "Музей в доме", сообщил журналистам директор музея Сергей Каменский. Гидами станут, в частности, композитор Александр Пантыкин и известный гонщик Сергей Карякин. Спецпрограмму подготовили в городе и для людей с ограниченными возможностями здоровья: несколько лекций об искусстве от Музея изобразительных искусств будут доступны с переводом на русский жестовый язык, а незрячий искусствовед Алексей Филатов прочитает авторскую лекцию "Карл Брюллов. Последний день Помпеи".

Что происходит в музее в часы после закрытия, как "живут" картины ночью, все желающие смогут увидеть в онлайн-проекте Ярославского художественного музея. "Мы установим камеры в одном зале, в анфиладе залов и в парке, они будут снимать непосредственно ночную жизнь в музее, именно то, что происходит в залах. Там не будет людей, там будут только произведения, блики с Волжской набережной, особый свет. Человек может включать фантазию и представлять себе все что угодно о жизни этого дома", - рассказала ТАСС заведующая информационно-издательским отделом музея Марина Полывяная.

Ночную онлайн-экскурсию проведет Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи: экскурсовод зажжет фонарик и покажет экспонаты в необычной обстановке. Сотрудники музея не только расскажут о творчестве скульптора Степана Эрьзя в годы войны, но и покажут детали мордовского женского костюма и на глазах зрителей нарядят мордовскую красавицу. Как выглядит музей после того, как уходят посетители, покажут и в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева. "Мы не покажем вам музейных привидений - их не существует, мы покажем вам реальных героев", - сообщили в пресс-службе музея.

Мастер-классы по шифрованию и военные песни на языке жестов

Мультимедийные парки "Россия - моя история" от Краснодара до Якутска подготовили десятки материалов для музейной ночи, многие из них посвящены Великой Отечественной войне. Сотрудники парка Екатеринбурга проведут мастер-класс по шифрованию, новосибирские специалисты расскажут о женских образах 1940-х годов в СССР и за рубежом и помогут слушательницам создать праздничный образ в стиле тех лет, а пермяки приглашают посмотреть спектакль по пьесе Валентина Катаева "Синий платочек". Кроме того, зрители смогут узнать некоторые музейные секреты - так, омский парк "покажет секретные и тайные ходы выставки, расскажет, как работает технически сложное оборудование с выставок".

Ставропольский государственный музей-заповедник начнет трансляцию мероприятий в шесть часов вечера, все они будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые к проведению акции в музее привлекут сурдопереводчика - для людей с проблемами слуха специалист исполнит на жестовом языке песни военной тематики. В Железноводске пройдет первый региональный поэтический онлайн-батл. Участники смогут в прямом эфире в социальных сетях блеснуть знанием стихотворений Александра Пушкина и выиграть в качестве приза шарж от прославившегося на весь мир художника Сергея Пронина, который переживает самоизоляцию в Пушкинской галерее.

Музей-заповедник "Сталинградская битва" в рамках акции "Коллекция "Территории Победы" с 16 по 21 мая представит масштабную онлайн-выставку музейных раритетов, которая объединит более 200 музеев по всей России и в странах СНГ. По итогам акции на сайте проекта планируют создать виртуальный каталог раритетов. Кроме того, виртуальные посетители Азовского музея-заповедника, представленного на YouTube, официальном сайте и в соцсетях, узнают истории создания самых известных песен времен войны, плакатов того периода.

В художественном музее имени М. Туганова в Северной Осетии пройдут две онлайн-выставки: одна из них представлена произведениями осетинских художников в честь 120-летия со дня рождения советского и российского ученого-филолога, языковеда-ираниста Васо Абаева, а вторая представлена работами скульпторами Сосланбека Тавасиева. В театральном музее Владикавказа онлайн расскажут про обрядовый театр "Арвайдан", а в Дагестане вместе с Национальным музеем имени А. Тахо-Годи зрители смогут отправиться в виртуальное путешествие по Кизлярскому историко-краеведческому музею имени П. Багратиона.

Астраханский Дом-музей Велимира Хлебникова впервые проведет онлайн масштабный "ХлебниковФест". На интернет-площадках музея пройдут музыкальный фестиваль при участии российских исполнителей, а также поэтическая сессия, где выступят около 20 авторов, и художественная выставка, на которой познакомят с основами живописи.

Теги
Россия
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Более 100 онлайн-мероприятий представят гостям московской акции "Ночь в музее"
Большинство из них планируется провести 16 мая с 18:00 до 23:00
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