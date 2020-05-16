В Москве открылась акция "Ночь в музее"

"В этом году мы отмечаем Международный день музеев в оригинальной ситуации, в онлайн-формате. Такой формат нам давно знаком, почти все музеи имеют свои ресурсы в интернете, но в этом году он оказался единственно возможным", - сказал в приветственном слове участникам акции руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, чье видеообращение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Городская акция "Ночь в музее", в рамках которой для посетителей в онлайн-формате пройдет около 100 мероприятий, открылась в субботу в Москве.

Кибовский отметил, что ежегодно музеи в столице посещают около 20 млн человек. Всего в городе 450 музеев, 90 из них находятся в ведении департамента культуры, в них каждый год проходит 1,7 тыс. выставок. Он добавил, что через какое-то время учреждения культуры столицы смогут вновь вернуться к нормальной работе и музейные залы снова наполнятся посетителями. "Я сам сторонник того, чтобы наша основная работа была с живой аудиторией. Но я признателен коллегам, которые используют это время самым содержательным образом, не только взаимодействуя со сложившейся аудиторией, но и привлекая с помощью онлайн-формата новых зрителей, создавая новые проекты", - добавил он.

Международная акция "Ночь музеев" проводится с 1997 года и проходит во всем мире в мае. Во время акции можно посетить музейные экспозиции поздно вечером и ночью абсолютно бесплатно.

Россия присоединилась к акции 20 апреля 2002 года - тогда Красноярский музейный центр впервые провел "Музейную ночь", которую посетили 5 тыс. человек. В 2006 году свою "Ночь музеев" провели Санкт-Петербург и Казань, а в 2007 году акция впервые прошла в Екатеринбурге и Москве. В столице она получила название "Ночь в музее".

Московская акция "Ночь в музее" организована департаментом культуры города и компанией "Мосгортур". В этом году она впервые за свою 14-летнюю историю проходит в дистанционном формате. Большинство мероприятий планируется провести 16 мая с 18:00 до 23:00. Основными площадками станут интернет-ресурсы самих учреждений культуры.