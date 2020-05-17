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"Евровидение - 2021" состоится в Роттердаме

Описание
© EPA-EFE/SANDER KONING

ТАСС, 17 мая. Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил, что международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). Об этом объявлено в ходе специального шоу "Европа зажигает свет" (Europe Shine A Light) в субботу.

"И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру", - показали вещатели ролик с логотипом "Песенный конкурс Евровидение. Роттердам - 2021".

 

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Нидерланды
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